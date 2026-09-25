Jubilado demorado por quemar una cartulina de EE.UU.: "Se acercó un efectivo con una escopeta"

Tres personas que participaban de una movilización en la plaza 25 de Mayo de Concordia fueron trasladadas ayer a la departamental de la Policía local, bajo el argumento de una "averiguación de antecedentes", luego de que el grupo realizara la quema simbólica de una cartulina alusiva a la bandera de Estados Unidos, en repudio a declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump ante la ONU.

Los demorados fueron dos jubilados que integran la movilización semanal y un fotógrafo que acompaña habitualmente las actividades del grupo. Según se relató, la protesta forma parte de una asamblea que un colectivo de jubilados sostiene todos los miércoles desde hace más de dos años y medio, en la que se realizan reclamos vinculados al PAMI, las jubilaciones provinciales y nacionales, y las obras sociales.

En diálogo con Un martillo para darle forma (Radio Plaza), José Ramón Cabrera, secretario general de la CTA Autónoma en Concordia e integrante del grupo de jubilados movilizados, relató lo ocurrido. Contó que, durante la asamblea de ayer, se recordaron distintos hechos —entre ellos la conquista del voto femenino y las movilizaciones históricas de jubilados a nivel nacional— y que un integrante del grupo hizo un análisis crítico sobre el reciente discurso de Trump ante la ONU, en el que, según describió Cabrera, el mandatario estadounidense "prácticamente se arroga el derecho de tener medio planeta para sí".

"Nos dicen que habíamos filmado que estaban quemando una bandera"

Según relató Cabrera, mientras el grupo se disponía a marchar alrededor de la plaza, un grupo de efectivos de la policía departamental de Concordia se acercó a dos de los compañeros de mayor edad, de entre 85 y 90 años. Al advertir la situación, otros integrantes del grupo, incluido Cabrera, se acercaron a intervenir. "Nos dicen que habíamos filmado que estaban quemando una bandera. Nosotros decimos que no, que no era una bandera, sino que era algo simbólico, una cartulina de 20 por 30, que ni siquiera tenía todas las barras y estrellas, pero que sí repudiamos el hecho de lo de Estados Unidos", explicó.

Cabrera contó que, pese a que el grupo se resistió inicialmente a acompañar a los efectivos, terminaron accediendo "para no generar más problemas". Según relató, la policía les informó que se trataba de un trámite de "actualización de antecedentes", una explicación que el propio Cabrera cuestionó: "es una forma solapada de decir que nos estaban deteniendo". Finalmente fueron trasladados tres personas: los dos jubilados inicialmente abordados y un fotógrafo joven que colabora habitualmente con la organización de las movilizaciones.

"Se acercó un efectivo con una escopeta, como si fuera criminal"

Cabrera remarcó que, si bien la presencia policial en las movilizaciones no es infrecuente —habitualmente hay efectivos que toman fotografías o filman la actividad—, esta vez la situación escaló de forma inusual. Denunció la actitud de uno de los policías presentes: "se acerca un efectivo policial con una escopeta, como si fuera criminal. La verdad que uno va preocupado (...) yo lamento la actitud del funcionario policial, porque parecía como querer amedrentarnos, meternos miedo". Relató además haberle respondido directamente a ese efectivo, en referencia a los antecedentes familiares de represión que atravesó durante la última dictadura: "a mí la dictadura, a mí y a mi papá, fueron los primeros que nos dejaron cesantes en el 76, y verte con una escopeta me causa escozor. No te tengo miedo si es por eso". Según su relato, el efectivo terminó retirándose con el arma.

Consultado sobre cómo se enteró la policía de lo ocurrido, Cabrera explicó que existe un domo de vigilancia de la Policía Federal ubicado en el centro de la plaza, capaz de captar imágenes del lugar, y que los propios efectivos sostuvieron que alguien había realizado una denuncia a través del sistema 911. También señaló que el grupo ya había realizado antes un acto simbólico similar —la quema de una imagen de la bandera del Reino Unido, en el contexto del Mundial— y que, según trascendidos posteriores, desde ese momento circulaba una suerte de advertencia informal de que no se permitirían nuevas manifestaciones de ese tipo.

El rol de los abogados y el desenlace

Cabrera contó que, al conocerse la detención, compañeros de la movilización convocaron rápidamente a un grupo de abogados, quienes se hicieron presentes en la dependencia policial y acompañaron el proceso de identificación. Uno de los letrados, según relató, se trasladó además hasta el ámbito judicial para intentar contactar a la fiscal de turno. Finalmente, los tres demorados fueron liberados luego de aproximadamente tres horas, sin que —según remarcó Cabrera— se les diera nunca una explicación clara sobre el motivo concreto de la demora: "nunca se aclaró eso de por qué nos llevaron, nunca se aclaró".

El dirigente destacó especialmente el acompañamiento recibido por parte de otras organizaciones durante el episodio, entre ellas ATE, AGMER, y un grupo de mujeres de la juventud del PJ que, según remarcó, no tienen vínculo directo con el espacio de jubilados pero se acercaron a acompañar mientras los tres compañeros permanecían demorados.

Denuncias previas sobre el PAMI y la situación laboral en Concordia

Durante la entrevista, Cabrera aprovechó para plantear otras denuncias que el colectivo viene sosteniendo desde hace meses. Recordó que en junio se reunieron con autoridades del PAMI y de un sanatorio local, y que ya entonces habían alertado —sin ser escuchados— sobre la decisión de dar de baja unas 14.000 cápitas del sistema, algo que finalmente se concretó el 1° de septiembre, derivando en una sobrecarga del sistema de salud pública local.

También denunció una serie de situaciones laborales graves en la región: despidos progresivos en la Municipalidad de Concordia (400 empleados, con otros 100 en danza) y en el sector de empleados de comercio (500 trabajadores, según cifras que —remarcó— fueron reconocidas por el propio Centro de Empleados de Comercio sin que mediara una respuesta gremial más activa). Mencionó además una causa judicial en curso sobre el presunto pago con cocaína a trabajadores de la cosecha en la región, y denunció condiciones de trabajo informal en el sector del arándano, con pagos en negro por bandeja de fruta cosechada.