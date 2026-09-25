Un voraz incendio en Concordia destruyó una vivienda y un joven fue hospitalizado

Un incendio destruyó una vivienda y afectó otra en Concordia en inmediaciones de las calles Doctor Florenza e Intendente Larroca. Como consecuencia del siniestro, un joven de 18 años debió ser trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

El fuego comenzó alrededor de las 9:15 y provocó un importante despliegue de los servicios de emergencia. Una de las casas, construida íntegramente en madera, fue consumida por las llamas, mientras que el incendio se propagó hacia una vivienda lindera de material.

En medio del operativo, el joven fue asistido y posteriormente derivado al hospital. Hasta el momento no se informó oficialmente el alcance de las lesiones que habría sufrido ni se pudo determinar en cuál de las dos propiedades se encontraba cuando comenzó el incendio.

Una vivienda quedó completamente destruida

El mayor impacto se registró en la construcción de madera, que sufrió pérdidas totales. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar por Diario Río Uruguay, la propietaria sería una joven que trabaja en la cosecha de arándanos y que había salido temprano de su domicilio para cumplir con sus tareas.

La intensidad de las llamas hizo que el fuego alcanzara también la propiedad ubicada inmediatamente al lado. En este caso se trata de una construcción de material que registró daños, aunque de menor magnitud respecto de la primera vivienda.

Vecinos del sector siguieron con preocupación el avance del incendio mientras los equipos de emergencia desplegaban las tareas necesarias para controlar las llamas y evitar una mayor propagación hacia otras construcciones cercanas.

Tres dotaciones trabajaron en el lugar

En el operativo intervinieron tres dotaciones: una perteneciente a Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos y otras dos de Bomberos Voluntarios de Concordia. También participó una unidad de traslado de los Zapadores.

A las tareas se sumó una camioneta de la Municipalidad de Concordia, que colaboró con la provisión de agua necesaria para combatir el incendio y asistir el trabajo desarrollado por los bomberos.

Las causas que originaron el fuego no habían sido determinadas durante las primeras actuaciones. También se procura establecer quiénes se encontraban en las viviendas cuando comenzó el siniestro y precisar el estado de salud del joven trasladado al Masvernat.