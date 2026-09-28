Dolor en el turf: murió un joven jockey entrerriano que se había accidentado en la ruta en agosto

El joven jockey entrerriano Ezequiel Blok, oriundo de San Salvador, falleció tras permanecer internado durante varias semanas como consecuencia de las graves lesiones que sufrió hace más de un mes en un siniestro vial ocurrido sobre la ruta nacional 18. La noticia causó conmoción en San Salvador y en el ambiente hípico de la provincia.

El accidente ocurrió el sábado 22 de agosto, alrededor de las 7.35, a la altura del kilómetro 217. Blok conducía un Volkswagen Gol Power que protagonizó una colisión frontal con un camión de la empresa Veloce Logística, manejado por un ciudadano brasileño.

El automóvil circulaba en sentido norte-sur y era ocupado por tres personas domiciliadas en San Salvador. El transporte de cargas se desplazaba en dirección contraria.

Como consecuencia del fuerte impacto, Blok quedó atrapado dentro del vehículo y debió ser rescatado en un operativo conjunto de Bomberos Voluntarios de San Salvador y General Campos.

Luego de ser retirado del habitáculo, el joven jockey fue trasladado de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Allí le diagnosticaron lesiones de carácter grave y fracturas en el brazo y la pierna izquierdos.

Las otras dos ocupantes del Volkswagen Gol, dos mujeres mayores de edad, fueron derivadas al hospital San Miguel de San Salvador con lesiones leves. En tanto, el conductor del camión resultó ileso.

Tras varias semanas de internación, se confirmó el fallecimiento de Ezequiel Blok. La noticia generó numerosas expresiones de pesar en redes sociales, especialmente entre personas vinculadas al turf entrerriano, donde el joven era reconocido por su actividad como jockey.

Desde distintos espacios relacionados con la actividad enviaron condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. También destacaron la pasión que Blok tenía desde joven por los caballos y las carreras.

Fuente: Ahora