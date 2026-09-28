Murió un hombre tras descompensarse mientras conducía una moto de Uber en Paraná

Un hombre falleció este domingo por la noche luego de sufrir una descompensación mientras conducía una moto trabajando como servicio de Uber, por el centro de la ciudad de Paraná.

El hecho ocurrió alrededor de las 23, en calle 9 de Julio, entre Gualeguaychú y Carbó, a metros del Juzgado Municipal de Faltas. Según informaron fuentes policiales, la víctima conducía una Motomel CX 150, prestando servicio a través de la plataforma Uber Moto.

De acuerdo con el testimonio del pasajero, recabado por los efectivos, el conductor manifestó sentirse descompuesto mientras circulaba, por lo que detuvo la marcha y estacionó el vehículo sobre la acera oeste. Instantes después, ambos cayeron sobre la cinta asfáltica a raíz del malestar sufrido.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital San Martín con traumatismos y en paro cardiorrespiratorio. Allí recibió maniobras de reanimación por parte del personal médico, aunque no fue posible revertir el cuadro y se confirmó el fallecimiento de N.G.F., de 46 años.

La Policía dio intervención al fiscal de Delitos Complejos, Laureano Dato, quien ordenó la actuación del médico policial y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para determinar las causas del deceso.

La investigación continúa para establecer las circunstancias del hecho y precisar si la muerte estuvo vinculada a la descompensación sufrida o a otras causas que deberán determinar los estudios forenses.