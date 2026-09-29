Investigan el hallazgo de una mujer sin vida en una vivienda de Chajarí

Una mujer de 50 años fue encontrada sin vida en el interior de una vivienda de Chajarí luego de que sus familiares alertaran a la Policía porque no habían podido tener noticias de ella. El hallazgo motivó la intervención de la Justicia y la realización de distintas pericias para establecer las circunstancias del fallecimiento.

El procedimiento se desarrolló en una propiedad ubicada sobre calle Corrientes, entre Álvarez Condarco y Almirante Brown. Hasta el lugar concurrieron efectivos policiales tras recibir el aviso de los allegados de la mujer, quienes habían manifestado preocupación ante la falta de contacto.

Al ingresar al domicilio, los uniformados encontraron a la mujer fallecida en una de las habitaciones. A partir de esa situación se preservó el lugar y se dio intervención a las áreas correspondientes para iniciar las actuaciones destinadas a determinar qué había ocurrido.

De acuerdo con la información conocida, se dio participación al médico policial y a efectivos especializados de la División Criminalística. El personal realizó las tareas correspondientes dentro de la propiedad y relevó aquellos elementos que pudieran resultar de interés para la investigación.

Por el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de la mujer ni mayores precisiones sobre las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo. La investigación quedó orientada a reconstruir sus últimas horas y establecer las circunstancias del deceso.

Una de las principales medidas dispuestas será la realización de la autopsia. El estudio estaba previsto para este martes en Concordia y sus resultados permitirán establecer la causa del fallecimiento y determinar los próximos pasos de la investigación judicial.

Fuente: Chajarí al Día.