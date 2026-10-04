Allanamiento por el ataque a la casa del intendente de Basavilbaso terminó con dos mujeres aprehendidas

La Policía realizó un allanamiento tras el ataque en la casa del intendente de Basavilbaso.

El procedimiento se realizó este domingo al mediodía en una vivienda de calle Blanche de Basavilbaso, en el marco de la investigación por los daños ocasionados en la casa del presidente municipal. Según informó la Policía, la propietaria del inmueble se resistió al ingreso y atacó con una cuchilla a un efectivo. Su hija, de 17 años, también intervino y lesionó a otro funcionario.

Un allanamiento dispuesto en el marco de la causa que investiga el ataque contra la vivienda del intendente de Basavilbaso terminó este domingo con dos mujeres aprehendidas, luego de un episodio de violencia contra el personal policial que llevaba adelante el procedimiento.

La medida se concretó al mediodía en un domicilio de calle Blanche, entre Moreno y Rivadavia, por orden del Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del juez Gustavo Díaz.

De acuerdo con la información policial, al momento de ser notificada del procedimiento, la propietaria de la vivienda, una mujer de 44 años, se negó a permitir el ingreso de los efectivos. En ese contexto, habría tomado una cuchilla de grandes dimensiones e intentado agredir a uno de los funcionarios. El arma impactó en el antebrazo del policía, aunque no llegó a provocarle lesiones.

Ante la resistencia, los efectivos ingresaron por la parte posterior de la vivienda para reducirla.

Durante el operativo intervino también la hija de la mujer, una adolescente de 17 años, quien, siempre según la versión policial, intentó impedir la aprehensión. En medio del forcejeo, uno de los funcionarios sufrió una lesión cortante y escoriaciones, además de la rotura de sus anteojos.

Finalmente, ambas fueron reducidas y aprehendidas.

En el domicilio, la Policía secuestró prendas de vestir y calzado que serían de interés para la investigación por el ataque contra la casa del intendente, además de la cuchilla que habría sido utilizada durante el procedimiento.

La causa original se inició luego de que desconocidos apedrearan la vivienda del presidente municipal de Basavilbaso y provocaran la rotura de uno de los ventanales del frente.

Por disposición de la Fiscalía en turno, la mujer de 44 años quedó alojada en la Comisaría del Menor y la Mujer de Concepción del Uruguay, acusada de resistencia a la autoridad y amenazas calificadas.

La adolescente, en tanto, fue trasladada a la dependencia policial local para las actuaciones correspondientes y luego entregada a un familiar responsable.