Golpe a dos bandas narcos por balaceras en barrios Consejo y Cáritas: tres armas secuestradas y detenidos

Este fin de semana se llevaron adelante dos procedimientos policiales en Paraná que permitieron el secuestro de armas de fuego utilizadas en numerosas balaceras de los últimos meses, así como la detención de siete personas involucradas en la violencia y el narcomenudeo. En uno de los casos, se golpeó a una banda del barrio Consejo, de soldaditos que responderían a Vero Aguilar, que está enfrentada al clan Latorre. En otro, tras un ataque a tiros, arrestaron en Bajda Grande a un soldadito y le secuestraron dos pistolas 9 milímetros utilizadas en una gran cantidad de episodios violentos en esa zona de la ciudad. Se trata del armamento que utiliza la banda de “Jano” Barzola en el barrio Cáritas, señalado como lugarteniente de los Latorre en Bajada y alrededores.

Los cinco allanamientos realizados este sábado, fueron en el marco de la investigación realizada por la comisaría cuarta y el fiscal Cristian Giunta a raíz de dos balaceras ocurridas el miércoles a la noche en calles Tacuarí y Vicente del Castillo. En esos episodios, soldaditos atentaron contra dos mujeres por problemas que habrían tenido a raíz de su presunto rol de “aguantadoras” elementos comprometedores. Radicaron las denuncias y todo apuntaba al grupo de Jordan Quiroga, un joven con numerosas causas por hechos violentos, con armas de fuego, señalado como un lugarteniente en barrio Consejo de “la Vero” Aguilar, la jefa narco del barrio La Palangana, ubicado a pocas cuadras de allí, en disputa permanente con los Latorre, según distintas investigaciones judiciales.

Con las evidencias reunidas, la Jefatura Departamental Paraná llevó adelante las requisas a cinco domicilios. Durante un procedimiento realizado en una vivienda de calle Pringles, varios sujetos intentaron cerrar el portón de ingreso para darse a la fuga por los fondos. La casa, de donde hacía minutos se había retirado Quiroga, contaba con un sistema de monitoreo permanente con cámaras de seguridad, como hace tiempo suelen hacer en los búnkeres de droga.

La maniobra fue detectada en tiempo real mediante el despliegue de drones policiales, los cuales registraron el momento exacto en que dos personas descartaban dos bultos hacia dos techos vecinos y un arma de fuego hacia el patio de otra casa. Al momento de caer al suelo, el revólver efectuó un disparo que afortunadamente no impactó en nadie.

De esta manera, un policía subió a un techo y otro obturó el pasillo por donde iban a escapara a calle Tres de Febrero. Atraparon allí a un joven y un adolescente que habían descartado el revólver y las bolsas con un total de 108 dosis de cocaína. En tanto, dentro de la casa allanada demoraron a otras cinco personas (cuatro hombres y una mujer).

La persecución y arresto de los que habían descartado el revólver y la droga en barrio Consejo.

El revólver secuestrado es calibre .38 largo, cromado, con cinco cartuchos y una vaina servida. Se incautaron además 55 gramos de cocaína, un DVR, cuatro cámaras y siete celulares. Quedó detenido el mayor de edad que intentó descartar la droga y el arma. Dos menores de 14 y 16 años fueron trasladados a la División Minoridad.

Dos 9 milímetros

En horas de la tarde de este domingo, sucedió el segundo procedimiento en el cual se golpeó a la otra banda. Según se informó desde la Policía local, alrededor de las 17.30 se produjo un ataque a balazos en Cortada U, una calle que baja desde avenida Larramendi hacia el barrio Cáritas, paralela a Valentí Deniz. Tras un llamado al 911, un patrullero de la comisaría 11° acude al lugar y persiguen a un joven que iba corriendo por esa arteria.

El muchacho se mete en una vivienda que es señalada por vecinos a los policías para indicarle dónde se encontraba el prófugo. Ingresan por un pasillo y al observar el fondo de la casa del sospechoso, este joven se intentó escapar con un morral, momento en el cual lo redujeron. Fue identificado como Franco Alejandro David Gutiérrez, de 26 años.

Dentro del morral se hallaron dos pistolas calibre 9 milímetros y cuatro cargadores con municiones. El fiscal Giunta dispuso el secuestro del armamento y el traslado de Gutiérrez a la Alcaidía. Secuestraron además un celular y 15 cartuchos 9 milímetros.

Ahora las dos pistolas serán sometidas a las pericias balísticas correspondientes. No obstante, ANÁLISIS pudo saber que, por la numeración de una de estas se pudo saber que se trata del arma utilizada por soldaditos que, según diversas investigaciones policiales y judiciales, responden al “Jano” Barzola. Este muchacho, según indicaron estas fuentes, trabajaría para el clan Latorre del barrio Consejo.

Las dos pistolas adjudicadas a la banda del "Jano" Barzola.

Se trata de una pistola que fue robada a un policía en el año 2017, por lo cual había registro de la impronta balística en la base de datos de la Policía Científica. Según las periciales realizadas en las numerosas balaceras ocurridas en Paraná en los últimos tiempos, esa pistola fue utilizada en al menos 15 balaceras en la cuales se descargaban entre 20 y 30 disparos.

Se evaluará si alguna de estas armas es la famosa “chipeada” que se viene utilizando a modo de arma automática para disparar balazos en forma repetida a modo de metralleta.