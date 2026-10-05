Detuvieron a tres bonaerenses acusados de robos con inhibidores en Chajarí

Un importante procedimiento llevado a cabo por el Puesto de Control Vial Brazo Largo, situado en el kilómetro 119 de la Ruta Nacional 12 en el departamento Islas del Ibicuy, culminó con la detención de tres hombres procedentes de la provincia de Buenos Aires y el secuestro de más de cinco millones de pesos, en el marco de una investigación por sustracciones en la vía pública mediante el uso de dispositivos electrónicos.

La causa tuvo su origen en una serie de ilícitos vinculados a la apertura no autorizada de vehículos, presuntamente ejecutados con inhibidores de señal, entre ellos un caso denunciado formalmente por D. L. en la Fiscalía de Chajarí.

A partir de las tareas de recabado de información, personal policial interceptó un automóvil Peugeot 208 azul en el puesto caminero, el cual era conducido por su propietario, T. E. A., de 28 años, quien viajaba acompañado por G. A. M., de 23 años, y T. A. L. D., de 22 años.

Ante la sospecha de que los ocupantes se hallaban implicados en los hechos investigados, efectivos de la División Investigaciones de Chajarí solicitaron órdenes de requisa para el rodado y para sus ocupantes, con el propósito de localizar los bienes sustraídos e instrumental de interés para las actuaciones.

Durante el registro preventivo del habitáculo, los agentes hallaron una suma en efectivo superior a los 5.700.000 pesos y tres destornilladores, uno de los cuales presentaba una deformación intencional y se encontraba oculto debajo de la alfombra del conductor, próximo a la pedalera.

Asimismo, entre las pertenencias inspeccionadas se identificó una gorra con visera negra con la leyenda de una firma de energías renovables asentada en la ciudad de Chajarí, accesorio que permitió entablar una verificación inmediata y constatar que pertenecía a una de las víctimas, F. P. De igual modo, los uniformados incautaron un compresor portátil y un chaleco negro con las iniciales impresas de otro damnificado, S. Z.

Frente al hallazgo de estos elementos incriminatorios, las autoridades policiales libraron un informe ampliatorio a la judicatura interviniente para solicitar las medidas pertinentes.

En respuesta, el juez de Transición y Garantías N° 2, Ignacio Telenta, en el marco de un exhorto tramitado por el delito de hurto agravado habilitó la apertura del auto. La orden posibilitó el secuestro formal de 5.759.830 de pesos en efectivo, junto con la totalidad de los objetos recuperados, y dispuso la inmediata detención de T. E. A. (28), G. A. M. (23) y T. A. L. D. (22), quienes quedaron alojados a exclusiva disposición de la Fiscalía de Chajarí para continuar con los trámites procesales de rigor.

Fuente: Ahora.