Detuvieron a un hombre como sospechoso de herir de bala a otro en Paraná

Un hombre resultó herido de bala este miércoles por la tarde en inmediaciones de calle Antonio Berni y Pasaje Público, en Paraná, en un hecho que es investigado por la Policía y la Justicia.

Según relató el damnificado, un hombre con quien mantendría inconvenientes de vieja data se presentó en el lugar y efectuó varios disparos, uno de los cuales le provocó una lesión en la zona del glúteo. Tras el ataque, el agresor se retiró del lugar.

A partir de las características aportadas por la víctima, personal policial desplegó un operativo en la zona e intentó identificar a un motociclista que circulaba por las inmediaciones. El conductor desobedeció la voz de alto y emprendió la fuga, pero finalmente fue interceptado en la zona de avenida Larramendi y Franzotti.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre fue correctamente identificado y quedó supeditado a una causa por el supuesto delito de resistencia a la autoridad. Además, la motocicleta fue retenida debido a que el conductor no contaba con la documentación correspondiente.

En tanto, personal de Policía Científica realizó las pericias y diligencias de rigor en el lugar del hecho. La investigación continúa con el relevamiento de cámaras de seguridad y otras tareas destinadas a determinar las circunstancias del ataque y establecer la eventual responsabilidad del sospechoso.