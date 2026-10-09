Buscan a un joven que desapareció el lunes en Concordia

La Policía realizó, este viernes por la mañana, un rastrillaje en la zona del Parque San Carlos para dar con el paradero de Marcos Almada, un joven que permanece desaparecido desde el lunes 5 de octubre.

El operativo comenzó alrededor de las 8.30 y contó con la participación del personal de la sección Canes, la División Investigaciones y la División Operaciones, bajo la supervisión de la subjefa departamental, Liliana Miño. El rastrillaje se desplegó puntualmente dentro del predio del parque San Carlos.

Los investigadores recorrieron un pequeño sendero lindante al sector donde funcionaba el, otrora popular, “Hostal del Río”. En ese lugar, uno de los canes policiales realizó una marcación que llevó a los efectivos hasta un punto específico.

Lo llamativo es que ese sector actualmente se encuentra cubierto por el río Uruguay, producto de la creciente. Si bien el joven desapareció el lunes, en ese momento el nivel del río no se encontraba a la altura que presenta durante la jornada de este viernes.

De todas maneras, las hipótesis de la investigación continúan abiertas y los efectivos siguen analizando las cámaras de seguridad de los sectores donde el joven habría sido visto por última vez.

Según informó Concordia Policiales, Almada fue visto por última vez el lunes cuando, por sus propios medios, se retiró del domicilio familiar. Uno de los aspectos que complicó las tareas fue que no llevaba teléfono celular, por lo que no fue posible recurrir al análisis de antenas telefónicas para intentar establecer sus movimientos.

Por ese motivo, la investigación se apoya principalmente en el análisis de las cámaras de seguridad. Almada es de tez blanca, contextura delgada y ojos claros. Su familia había radicado la denuncia.