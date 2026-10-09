San Salvador: perdió el control de su auto e impactó contra un árbol

Un accidente de tránsito se registró este viernes por la noche en avenida 9 de Julio, en la ciudad de San Salvador. El siniestro no dejó personas lesionadas y se registraron únicamente daños materiales.

Según informó la Jefatura Departamental de Policía de San Salvador, el hecho ocurrió alrededor de las 19:10, cuando personal del Comando Radioeléctrico intervino en el lugar.

De acuerdo con lo informado, el conductor del auto, un hombre de 46 años, perdió el control del vehículo e impactó contra un árbol cuando intentaba estacionar frente a su vivienda.

Tras el siniestro, el hombre fue trasladado preventivamente en ambulancia al hospital local para una evaluación médica. Allí se constató que no presentaba lesiones.

Como consecuencia del impacto, el rodado sufrió daños materiales, sin que se reportaran otras personas afectadas.