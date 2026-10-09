Volvieron a allanar el búnker narco de barrio Las Flores y clausuraron el inmueble por orden judicial

La Policía de Entre Ríos realizó este jueves un nuevo allanamiento en el denominado “búnker” de venta de drogas de barrio Las Flores, en Paraná, en el marco de una investigación por narcomenudeo. El martes había sido requisado a raíz de esa misma pesquisa. El miércoles, en ese mismo domicilio tras huir de policías, ingresaron al advertir la presencia de un grupo de personas y hallaron dosis de marihuana. Esta última vez, se ordenó la clausura de la vivienda que era utilizada exclusivamente para el expendio de sustancias.

La intervención fue llevada adelante por personal de la División Antidrogas de la Dirección General de Drogas Peligrosas en el predio ubicado sobre calle Colombia, una arteria de tres cuadras en “U” que comienza y termina en calle Ituzaingó. El operativo contó con la colaboración de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Paraná.

Los efectivos secuestraron una reja de puerta, una puerta de hierro, un caño de hierro, tres pasadores y una bisagra, elementos relacionados con la estructura del lugar investigado.

Según se informó, el día anterior, durante recorridas preventivas, efectivos detectaron la presencia de personas en el interior del inmueble señalado como “búnker”. A partir de esa situación, se realizó un operativo que derivó en el secuestro de estupefacientes, la identificación de un hombre y la detención de otro sujeto.

En tanto, el martes se había realizado el primer allanamiento que culminó con tres personas detenidas y el secuestro de 114 envoltorios de cocaína y 12 de marihuana, además de dinero en efectivo y anotaciones.

De acuerdo con los datos aportados por la fuerza, ya son cinco las personas detenidas en el marco de la investigación que busca determinar responsabilidades en una presunta actividad de narcomenudeo en ese sector de la capital entrerriana.

Como parte de las medidas dispuestas por la Justicia, se ordenó además la clausura del inmueble. Para concretarla, los policías colocaron una cadena y un candado en el acceso principal, además de las correspondientes fajas y actas de constatación, dejando formalmente cerrado el predio.

La causa es tramitada por el Juzgado de Garantías Nº 6 de Paraná, a cargo de Elisa Zilli, con intervención del fiscal Santiago Alfieri, de la Unidad Especializada de Narcomenudeo.