Encontraron sin vida a Marcos Almada, el joven que era buscado desde el lunes en Concordia

El cuerpo sin vida fue hallado en el Parque San Carlos de Concordia.

Marcos Almada, el joven de 23 años de edad que era intensamente buscado desde el pasado lunes en Concordia, fue encontrado sin vida este sábado por la mañana en el Parque San Carlos.

El hallazgo se produjo pasadas las 11 de este sábado, durante un nuevo operativo de rastrillaje desplegado por la Policía, Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval Argentina.

El cuerpo se encontraba dentro del predio, en un sector de vegetación ubicado debajo del castillo y junto a la calle perimetral que recorre el interior del lugar.

La investigación orientó los rastrillajes hacia el Parque San Carlos luego de que las cámaras de seguridad registraran el ingreso del joven al predio, publicó el portal El Entre Ríos.

Además, durante la jornada del viernes, los perros de la Sección Canes de la Policía marcaron otro sector del parque. Ese indicio permitió orientar los trabajos de búsqueda que continuaron hasta este sábado, cuando los efectivos llegaron al lugar donde finalmente encontraron el cuerpo.

Almada era buscado hace cinco días, cuando se retiró de su domicilio y desde entonces no se habían tenido novedades sobre su paradero.