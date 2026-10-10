San Jaime de la Frontera: investigan el fallecimiento de un joven en un establecimiento rural

En horas de la noche de este sábado 10 de octubre, alrededor de las 20, personal policial de la Comisaría San Jaime de la Frontera tomó intervención en un establecimiento rural ubicado a aproximadamente tres kilómetros de la Ruta Provincial Nº 2, a raíz de un hecho en el que perdió la vida un joven de 22 años de edad.

Constituidos en el lugar, los funcionarios policiales constataron la presencia de hombre tendido sobre el suelo, sin signos aparentes de vida, observándose lesiones en la región del rostro. Asimismo, en las inmediaciones del cuerpo se encontraba un arma de aire comprimido modificada para el uso de munición calibre .22.

De acuerdo con las primeras manifestaciones recabadas en el lugar, el joven se encontraba acompañado por otras tres hombres -mayores de edad-, quienes habrían ingresado al establecimiento rural con la finalidad de realizar actividades de caza. En circunstancias que son materia de investigación, se habría producido un disparo accidental del arma mencionada, ocasionando las lesiones que derivaron en el fallecimiento.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la autoridad judicial competente, haciéndose presente en el lugar el fiscal interviniente, quien dispuso las diligencias correspondientes a fin de establecer fehacientemente las circunstancias en que se produjo el hecho.

En el procedimiento trabajaron efectivos de la Comisaría San Jaime de la Frontera, de la Comisaría Los Conquistadores, de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Federación, el personal de la Policía Científica de Chajarí y la médica policial de turno, contando además con la presencia del subjefe de la Jefatura Departamental Federación.

Las actuaciones continúan bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, con el propósito de esclarecer las circunstancias del hecho.