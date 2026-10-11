Detuvieron a motociclista con más de 70 gramos de cocaína en una zona caliente del narcomenudeo de Paraná

Un joven de 26 años fue detenido durante un procedimiento realizado por la Policía de Entre Ríos en Paraná, luego de que le secuestraran 58 envoltorios de cocaína que transportaba entre sus prendas.

El operativo se llevó a cabo durante la noche del sábado, cuando efectivos de la Sección Guardia Especial realizaban recorridas preventivas en la zona de calles Los Constituyentes y Padre Corona, una zona caliente del narcomenudeo en la capital provincial, con distintas bandas en disputa. En ese contexto, los uniformados advirtieron la presencia de un motociclista cuya actitud les resultó sospechosa, por lo que decidieron interceptarlo para identificarlo.

Durante la requisa, los policías encontraron 58 envoltorios que contenían una sustancia presuntamente estupefaciente. Ante esta situación se solicitó la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas, cuyos peritos efectuaron las pruebas correspondientes y confirmaron que se trataba de cocaína.

Según se informó, la droga incautada arrojó un peso total de 70,5 gramos.

Por disposición de la Fiscalía, el sospechoso fue aprehendido y trasladado a la Alcaldía, quedando a disposición de la Justicia. Además, los efectivos secuestraron la totalidad de la sustancia estupefaciente, dos teléfonos celulares y retuvieron la moto en la que se movilizaba.

En el procedimiento participaron efectivos de la Jefatura Departamental Paraná y personal especializado de la División Drogas Peligrosas, que colaboraron en las actuaciones de rigor.

La investigación continuará para determinar el destino de la droga y establecer si el detenido mantenía vínculos con actividades de comercialización de estupefacientes. Cabe destacar que la zona de calle Los Constituyentes y el barrio La Palangana es territorio que dominga "la Vero" Aguilar, jefa narco con condenas y algunas causas federales en trámite.