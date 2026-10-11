Identificaron en el Túnel Subfluvial a Sebastián Infanzón, investigado por presuntas estafas y abuso sexual

Sebastián Infanzón fue identificado y notificado de medidas judiciales en un control vial en el Túnel Subfluvial por la Policía de Entre Ríos.

Sebastián Emilio Infanzón, el periodista partidario de Boca Juniors investigado en Entre Ríos por presuntas estafas y una causa por abuso sexual, volvió a quedar bajo la mirada de las autoridades judiciales. Esta vez, el procedimiento se produjo hoy en el puesto de control vial del Túnel Subfluvial, donde personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial constató su identidad y cumplió con un requerimiento de la Justicia.

La intervención respondió a una solicitud de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Paraná, en el marco del legajo caratulado “Infanzón Sebastián Emilio y otros s/ Estafa”. Según la información policial a la que accedió ANÁLISIS, los efectivos notificaron a Infanzón de las medidas restrictivas dispuestas por la Justicia, le solicitaron un número telefónico de contacto y, una vez cumplidas las actuaciones correspondientes, quedó en libertad.

El procedimiento no implicó, por sí mismo, una nueva detención ni una resolución sobre su responsabilidad penal. Se trató de una actuación vinculada con una causa que ya había tenido repercusión pública por las denuncias formuladas contra el periodista.

La promesa de un pase a Europa que terminó en la Justicia

Detrás del expediente por presuntas estafas hay una historia que, en el universo del fútbol juvenil, comenzó con una promesa capaz de cambiarles la vida a varios chicos: la posibilidad de dar el salto al fútbol europeo.

En declaraciones difundidas en 2024 en el programa “A Quien Corresponda” (Radio Plaza), Eliana Galarza, quien entonces se desempeñaba al frente de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, explicó que la investigación se inició a fines de noviembre de 2023, con intervención de la Fiscalía de Investigación y Litigación. En paralelo, otra línea investigativa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Género y Abuso Sexual.

De acuerdo con la reconstrucción brindada por la funcionaria, Infanzón habría aprovechado su exposición como periodista deportivo y su cercanía con el ambiente de Boca Juniors para presentarse como representante con contactos en el fútbol europeo. Bajo esa supuesta fachada, habría ofrecido seleccionar jóvenes futbolistas y gestionar contratos para incorporarlos a equipos del exterior.

Sin embargo, según la investigación, esas oportunidades no habrían sido reales.

Galarza señaló que, hasta aquel momento, se habían constatado tres casos en Paraná. En uno de ellos, un juvenil que jugaba en las divisiones inferiores de Unión de Santa Fe habría dejado el equipo para concentrarse en la posibilidad de concretar su pase al extranjero.

La familia -según el relato policial- habría sido involucrada durante semanas en supuestos trámites burocráticos, entre ellos la gestión de pasaportes, contratos y documentación para viajar. Después de recibir el dinero, Infanzón habría interrumpido el contacto, lo que llevó a los damnificados a denunciar la situación ante la Fiscalía.

La maniobra investigada habría dejado a tres familias con un perjuicio económico estimado en alrededor de 10.000 dólares, según las cifras informadas entonces por la funcionaria policial.

En términos futboleros, la promesa de jugar en las grandes ligas habría funcionado como una gambeta para ganarse la confianza de los padres. Pero, lo que se presentó como una oportunidad de proyección internacional terminó, para los denunciantes, en un expediente judicial.

Sebastián Infanzón, el periodista partidario de Boca Juniors, es investigado en Entre Ríos por presuntas estafas y una causa por abuso sexual.

Sellos apócrifos y una investigación que cruzó provincias

La pesquisa no se limitó a Paraná. Según explicó Galarza en aquellas declaraciones formuladas en el programa “A Quien Corresponda” (Radio Plaza) y publicadas en ANÁLISIS, las tareas investigativas demandaron reconstruir los movimientos del sospechoso y establecer dónde residía, con intervenciones en distintas jurisdicciones.

En Buenos Aires se habría secuestrado abundante material informático, incluidos teléfonos celulares, además de sellos que presuntamente se utilizaban para respaldar contratos. De acuerdo con la información aportada por la funcionaria, esos elementos llevaban el nombre y la matrícula de un supuesto escribano cuya identidad profesional sería apócrifa.

La detención de Infanzón se había concretado en Córdoba. En ese momento, la Policía entrerriana aguardaba la autorización judicial correspondiente para su extradición a Entre Ríos, según el relato difundido públicamente durante esa etapa de la investigación.

Galarza también había señalado que Infanzón registraba antecedentes penales por estafa y otras causas en trámite en la provincia de Buenos Aires. Esas referencias corresponden a las declaraciones efectuadas entonces por la funcionaria y no constituyen, por sí solas, una determinación sobre los hechos que se investigan en Paraná.

Una causa por estafa y otra por abuso sexual

La investigación presenta, además, una dimensión más delicada: la vinculación de Infanzón con una causa por presunto abuso sexual.

Según explicó en su momento Galarza, mientras avanzaban las actuaciones por las presuntas maniobras económicas, la Fiscalía de Género y Abuso Sexual intervenía en el expediente relacionado con ese otro delito. Se trata de líneas judiciales distintas, aunque vinculadas a la misma persona investigada.

Como siempre es oportuno destacar: la existencia de una investigación penal no equivale a una condena. La eventual responsabilidad de Infanzón en los hechos denunciados deberá establecerse en el ámbito judicial, con las garantías procesales correspondientes.

Un nuevo procedimiento, sin detención

La identificación en el Túnel Subfluvial vuelve a situar el nombre de Infanzón en el circuito de actuaciones de la Justicia entrerriana. Esta vez, el trámite se circunscribió al cumplimiento de una disposición judicial: verificar su identidad, notificarle las medidas restrictivas y requerirle un teléfono de contacto. Tras esas diligencias, recuperó la libertad.

Este episodio no cerró el partido judicial ni despejó las incógnitas que rodean las denuncias. La causa por presuntas estafas y la investigación vinculada con el presunto abuso sexual siguen siendo asuntos de competencia judicial, en los que deberán evaluarse las pruebas y determinarse las responsabilidades que correspondan.

Por ahora, el paso de Infanzón por el control vial del Túnel Subfluvial dejó una nueva actuación policial asentada en el expediente. El desenlace, como ocurre con cualquier proceso penal, no se define por el ruido de la tribuna, sino por lo que pueda acreditar la Justicia.