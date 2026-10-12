Un hombre se descompensó y murió en una fiesta bailable en Paraná

Un hombre que se encontraba en una fiesta bailable en el Salón Don Marcos, ubicado sobre calle Jorge Newbery, en la ciudad de Paraná, fallecido este lunes a las 00:30 tras sufrir una descompensación.

Se trata de Héctor Stibel, de 69 años, oriundo de Rafaela, provincia de Santa Fe, informó Ahora.com.

El hombre se encontraba en el interior del establecimiento, donde se desarrollaba una jornada de baile, cuando repentinamente sufrió una descompensación. Ante la gravedad de la situación, se solicitó la presencia de los servicios de emergencia, que acudieron al lugar. Sin embargo, al momento de la asistencia, la persona ya se encontraba sin signos vitales.

En el hecho tomó conocimiento la Fiscalía a cargo de Paola Farino, quien dispuso la intervención del médico de Policía. Luego del examen se determinó que se trató de una muerte natural por paro cardiorrespiratorio. Se extendió el certificado de defunción previa participación de personal de Policía Científica, se informó.

Por otra parte, se indicó que en el salón se hizo presente Personal de Control Urbano, a cargo del director Manuel Dietz, que realizó la clausura preventiva del local. Intervino también el personal policial de Comisaría 15°.