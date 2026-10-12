Un motociclista sufrió fractura de tibia y peroné tras un choque en Paraná

Un hombre de 30 años resultó lesionado luego de protagonizar un siniestro vial entre una motocicleta Honda Wave y un auto Chevrolet Prisma en la intersección de las calles Jacarandaes y 1° de Mayo, en la ciudad de Paraná.

Según informó la Jefatura Departamental de Policía a ANÁLISIS, el accidente ocurrió durante la tarde de este lune, cuando el auto circulaba por calle Jacarandaes en sentido sur-norte, mientras que la motocicleta transitaba por calle 1° de Mayo de oeste a este. Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto debió ser trasladado al Hospital San Martín, donde los profesionales médicos constataron que presentaba una fractura cerrada de tibia y peroné de la pierna derecha.

Tras recibir atención médica y la correspondiente inmovilización con yeso, el motociclista fue dado de alta.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría 16ª y personal de la División Accidentología Vial, que trabajaron en las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.