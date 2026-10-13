Falleció una persona que viajaba en un colectivo de larga distancia por Autovía Artigas y ruta 39

Un hombre identificado como Juan Barros, falleció en un colectivo de larga distancia. Su deceso fue constatado por personal de Gendarmería, en el puesto de Autovía Artigas y Ruta Provincial 39, este lunes alrededor de las 23.

Según la información que se difundió, el conducto de un micro de la empresa “20 de Junio”, debió estacionar en el puesto caminero de Gendarmería para informar que un pasajero se acercó a la cabina para decirle que, en la parte superior, otro pasajero no tenía signos vitales.

El chofer identificado como Gabriel Fernández, con domicilio en Misiones, subió a tomarle el pulso constató que no tenía. Una de las personas que viajaba en el colectivo llamó al 911. En ese momento, el colectivo se encontraba aproximadamente a la altura del Parador el Tagüe, Gualeguaychú.

La gacetilla policial enviada a ANÁLISIS indica que con la persona fallecida viajaba su hermana, María Ester Barros, con domicilio en Posadas, Misiones. La mujer dijo que había viajado a Buenos Aires a buscar a su hermano para que en Misiones reciba atención médica, ya que presentaba problemas pulmonares relacionados al consumo de tabaco. La señora refirió que, en un momento del viaje, su hermano comenzó a toser por lo que le ofreció agua y éste dijo “gracias hermanita”, para luego reclinarse nuevamente en su asiento y quedarse dormido.

En el hecho tomó intervención el fiscal Eduardo Santos, intervino la división de Policía Científica.