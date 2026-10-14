Asesinaron a un hombre en un camino rural de Feliciano y detuvieron a un sospechoso

El cuerpo de un hombre de 52 años fue hallado sin vida este martes al anochecer en la zona rural de San José de Feliciano, en el norte entrerriano. Por el hecho, y tras una serie de averiguaciones y operativos realizados durante las horas posteriores al hallazgo, la Policía detuvo a un hombre de 37 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales a ANÁLISIS, el procedimiento se inició a partir de un llamado telefónico al servicio de emergencias 911. Un productor rural alertó que dos hombres se encontraban en actitud sospechosa dentro de un campo ubicado sobre un camino vecinal del ejido norte, a unos dos kilómetros de la Escuela N° 3.

Al arribar al lugar, personal policial localizó el cuerpo sin vida de Ramón Alejandro Báez, de 52 años. Según las primeras observaciones realizadas en la escena, la víctima presentaba una grave lesión en la cabeza y el rostro, con pérdida de masa encefálica.

A partir del hallazgo, los investigadores pusieron en marcha distintas tareas de inteligencia y operativos en la zona, que derivaron en la detención de un hombre de 37 años, cuya eventual vinculación con el hecho es materia de investigación.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Feliciano, a cargo de Nicolás Morabes, quien dirige las actuaciones tendientes a esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial respecto del móvil del hecho ni sobre la mecánica que ocasionó las lesiones fatales.