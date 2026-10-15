En el Cementerio Municipal de Paraná detuvieron a un sujeto que robaba elementos

Un hombre de 31 años fue detenido este jueves por la mañana tras ser señalado por la sustracción de elementos de los nichos del Cementerio Municipal de Paraná. Una empleada advirtió la situación y alertó al personal del establecimiento.

El director y otros trabajadores intervinieron para demorar al sospechoso. El hombre permaneció retenido en el lugar hasta la llegada de los efectivos policiales.

Según informó la Policía, el procedimiento quedó enmarcado en una causa por tentativa de robo. La intervención permitió identificar al acusado y poner lo ocurrido en conocimiento de la Fiscalía.

Después de arribar al Cementerio Municipal, los agentes realizaron una búsqueda en los alrededores. Durante ese recorrido localizaron un crucifijo de aluminio de color plateado.

El hallazgo fue comunicado a la Fiscalía junto con las circunstancias en las que los empleados habían retenido al sospechoso. El elemento quedó vinculado con las actuaciones iniciadas por el hecho.

La información difundida no detalló otros objetos recuperados. El crucifijo fue el único elemento mencionado en el reporte del procedimiento.

La Fiscalía interviniente dispuso el secuestro del crucifijo encontrado durante la búsqueda. También ordenó el traslado del hombre a la Alcaidía de Tribunales.

El sospechoso, de 31 años, quedó alojado en esa dependencia por la causa de tentativa de robo. Su situación quedó a disposición de la autoridad judicial.