Hubo una pelea en un cine de Paraná y detuvieron a dos mujeres que usaron gas pimienta

Un grupo de mujeres protagonizó una pelea que terminó en escándalo en una sala del cine Las Tipas, ubicado en el Shopping Paso del Paraná, este miércoles por la noche, cuando la sala tenía alrededor de 50 espectadores. Por el hecho se detuvo a madre e hija, que fueron identificadas, y se secuestró un gas pimienta, que fue utilizado en la gresca. El enfrentamiento se dio después de una discusión por las ubicaciones.

Según se informó a Ahora, el hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 22.55, en la sala 4 del complejo situado en la intersección de Corrientes y San Lorenzo. Personal del shopping se comunicó con la línea de emergencias 911 para solicitar la presencia de un móvil policial.

Los efectivos intervinieron y, en el estacionamiento sobre calle San Juan, demoraron a dos mujeres que se encontraban en un Honda Civic cuando aparentemente estaban por retirarse del lugar. Se trataba de una mujer de 51 años y su hija, de 27, ambas domiciliadas en Paraná.

La Policía identificó a la damnificada, una joven de 27 años, y constató que otras personas también habían sido afectadas por el gas pimienta. Por ese motivo, se dio intervención a personal de asistencia médica para controlar a quienes presentaban molestias. Según el informe policial, la intervención finalizó sin novedades.

Por disposición del fiscal Martín Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, las dos mujeres fueron trasladadas a la Alcaidía. Además, se dispuso que la damnificada radicara la denuncia correspondiente, fuera examinada por el médico policial y que se secuestrara el gas pimienta utilizado durante el episodio.