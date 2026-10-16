Club Softbol Play volvió a sufrir un robo y repudia la inactividad de autoridades tras reclamos por seguridad

Andrea Carolina Santos, presidenta Club Softbol Play, difundió una nota en la cual miembros de la Comisión Directiva reclaman a la Policía y funcionarios políticos que tomen medidas para brindar seguridad a las instalaciones del club.

En el escrito contó que la semana pasada, hicieron un boquete en un tapial y les robaron paneles de alambre tejido. “Es un material que no podemos reponer ya que recién lo habíamos comprado, con el sacrificio que ello conlleva”, lamentó.

“Nos presentamos como miembros de la Comisión Directiva del Club Softbol Play, para expresar nuestro enérgico repudio a la inactividad de las autoridades a los permanentes reclamos que hemos hecho, por los robos a nuestra Institución”, manifestó la presidenta del club.

Contó que la semana pasada “nuevamente, nos hicieron un boquete en el tapial perimetral y nos robaron paneles de alambre tejido, material que no podemos reponer, ya que recién lo habíamos comprado, con el sacrificio que ello conlleva”.

“Nuestra indignación con las autoridades municipales y provinciales, se basa en que hemos solicitado reiteradas audiencias, con el ministro Roncaglia y nunca pudimos ser atendidos, demás está decir los pedidos de iluminación a la Municipalidad, ya que al costado y detrás del Club, existe una zona totalmente oscura, donde se juntan los personajes de lo ajeno esperando para actuar sin ser vistos”, aseguró.

Más adelante se preguntó “¿será que los clubes de barrios no tienen profesionales o políticos que puedan canalizar sus quejas? Decimos esto acorde a la ubicación de una casilla policial dentro de un Club de Paraná, referentes a la Seguridad de los concurrentes, que ni siquiera sufrió robos pero por la zona donde está enclavado había ciertos riesgos. Bienvenido sea que se tomen medidas ante que sucedan los hechos”, valoró.

Y contrastó: “Nosotros no podemos decir lo mismo, llevamos más de sesenta robos con daños de infraestructura inclusive. Hemos ofrecido lugar de reparo de presencia policial, con baños y servicio de atención de necesidades básicas para una persona, jamás pudimos lograrlo”.

Por último, invitó a las “autoridades a reconocer lo que manifestamos. Con muy poco se puede terminar con éstos hechos: iluminación y presencia policial alternada, como sucede luego de las denuncias y terminan a los pocos días”.