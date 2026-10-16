Crimen en un templo de Concepción del Uruguay: revelaron los motivos y la identidad de la víctima

Mariana Almeida, de 57 años, fue identificada como la mujer asesinada este viernes en un templo evangélico en construcción de Concepción del Uruguay. Por el hecho quedó detenida una mujer de 55 años, mientras la investigación incorporó el testimonio de una persona que vinculó el enfrentamiento con una supuesta “lucha espiritual”.

La víctima era vecina del barrio Unión. Según la información policial, el caso salió a la luz durante la mañana, cuando se advirtió la presencia de una persona fallecida dentro del edificio religioso y se dio aviso a las autoridades.

El jefe de la Departamental Uruguay, Esteban Allegrini, explicó a Elonce que las primeras averiguaciones apuntaban a una discusión entre las mujeres que habría derivado en una agresión física. Consultado sobre cómo se produjo la muerte, respondió: “Aparentemente con golpes”, aunque aclaró que los peritajes recién comenzaban.

El testimonio sobre el supuesto motivo del enfrentamiento

En el lugar, los investigadores entrevistaron a una mujer de 56 años. Según su declaración, había concurrido junto a otra de 55 para cumplir con los turnos de permanencia en la iglesia. Al no obtener respuesta, ingresaron y encontraron el cuerpo de Almeida.

La testigo sostuvo que su acompañante le habría manifestado que mantenía una “lucha espiritual” con la víctima y que la habría agredido con un palo. Ese relato constituye una de las versiones que analiza la investigación del homicidio en Concepción del Uruguay.

La referencia a ese supuesto conflicto no permite dar por confirmado el motivo del crimen ni establecer la secuencia de la agresión. Tampoco estaba determinada la mecánica de la muerte, por lo que las actuaciones buscan contrastar el testimonio con los elementos obtenidos en el lugar.

Una detenida y peritajes en el templo

Allegrini confirmó que la mujer señalada como presunta responsable permanecía en el edificio cuando llegaron los efectivos y quedó detenida. El funcionario evitó precisar si había reconocido alguna participación en lo ocurrido.

El templo se encontraba en construcción y tenía herramientas en su interior. Según la información preliminar, las mujeres habían permanecido allí durante la noche para cuidar las instalaciones. El edificio pertenece a una congregación cuya sede está ubicada en Uncal 722.

En la escena trabajaron efectivos de Criminalística, personal médico y la fiscal María José Labalta. La investigación deberá determinar las circunstancias del homicidio en Concepción del Uruguay, el elemento utilizado y la responsabilidad de la mujer detenida.