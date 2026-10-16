Especialista mexicano disertó sobre seguridad vial en el Congreso Internacional de Ciencias Forenses en Paraná

El maestro en física educativa, especialista forense e integrante de la Fiscalía de Ciudad de México, José Augusto Bustamante Benítez, adelantó lineamientos de su disertación en el Congreso Internacional de Ciencias Forenses, que realizó la Policía de Entre Ríos en Paraná.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bustamante Benítez explicitó que su disertación “se basa en cómo los algoritmos y cómo los nuevos vehículos que ya tienen datos digitales cambian la investigación criminalística de accidentes de tránsito. Lo que antes era hacer un trabajo en campo, midiendo, tomando datos, cambia a una investigación donde los datos digitales se convierten en el nuevo análisis forense, así que vamos a hablar acerca de cómo el uso de vehículos inteligentes cambia esta realidad, este paradigma que existía acerca de la investigación criminalística. La ponencia se llama ‘Bajo los ojos del algoritmo’, y es un poco ver cómo vamos a cambiar esta realidad y cómo debemos entrar al nuevo paradigma, con qué preparación y entendiendo qué datos son los que debemos de ahora considerar en una colisión vehicular”.

Al respecto, planteó que “los vehículos inteligentes son algo que va a llegar. Como países integrantes de la ONU, todos los países de Latinoamérica estamos en un programa de la Organización Mundial de la Salud acerca de la seguridad vial, se conoce como decenio de seguridad vial. Actualmente estamos en el segundo decenio, que termina en 2031, y uno de los objetivos del decenio de seguridad vial es que haya más vehículos eléctricos que de consumo de energías fósiles. Entonces en algún momento el problema nos va a alcanzar, por eso lo que trato de hacer con la disertación es prepararnos para el futuro. En su momento cuando yo comencé con la investigación de hechos de tránsito terrestre –que así se conoce la especialidad en la Ciudad de México- el problema para un perito en esa especialidad eran la física y las matemáticas, pero al paso del tiempo se abrió el campo de trabajo, muchos licenciados en criminalística comenzaron a ser peritos en tránsito porque aprendieron esta parte del lenguaje físico y las fórmulas matemáticas para resolver sobre todo temas que tienen que ver con velocidad y trayectorias. Actualmente ya necesitaríamos un escalón más, donde la preparación para los jóvenes que vienen de las carreras de criminalística o incluso de ciencias forenses tienen que aprender cosas de telemática, cosas de electrónica, tienen que aprender cómo obtener los datos y recuperar los módulos electrónicos que se encuentran en el vehículo. Entonces, sí es tal vez algo que todavía no es palpable en algunas regiones, pero que es un futuro que nos va a alcanzar”.

“No solamente voy al caso de vehículos completamente no tripulados, incluso vehículos que tienen asistencia para el conductor, porque actualmente el sistema más básico que podemos entender que es el sistema de frenado, ya no es solamente apretar un pedal que ponga a funcionar un fluido dentro de un sistema mecánico y active un disco o una mordaza, sino que también hay una intervención electrónica para que ese frenado salga gradual, el sistema no se detenga abruptamente y que permita al conductor tomar decisiones de direccionalidad y además de, obviamente, poder frenar con menos brusquedad. Eso está cambiando completamente, ese sistema tan sencillo está cambiando completamente la realidad forense en muchas regiones”, ejemplificó.

Consultado por la realidad del tránsito en México, el especialista consignó que “según estadísticas a partir del 2015 cuando se da la mitad del primer decenio donde se comenzaron a tomar acciones para mejorar la seguridad vial, entre el 2015 y el 2022 que fue el último censo, hubo una baja en accidentes de tránsito combinando no solamente la utilización de vehículos con asistencia para el conductor, sino también la mejora de caminos, mejora de señalizaciones, el que se rediseñen los caminos para los grupos vulnerables, que en este caso son los peatones. Para el segundo decenio se da la atención al ver cómo reacciona un vehículo con asistencias para la conducción ante una situación de emergencia, donde se reduce a tal grado la energía y de manera gradual el daño que causa a la propiedad y las lesiones que producen son de menor riesgo. Entonces, sí se redujo la cantidad de accidentes y víctimas fatales, estamos y seguimos en el camino, igual que toda nuestra región de Latinoamérica, seguimos en el camino a la mejora de esta situación, pero es un trabajo en conjunto”.

Aclaró que “esto apenas es una parte que nos está abriendo la puerta a que sigamos trabajando por la seguridad vial. Una de las primeras causas de muerte es la muerte por accidente de tránsito, y son los grupos más jóvenes los que sufren de esta causa, grupos de entre 15 y 29 años. Veía datos de Argentina, que son grupos entre 16 y 34 años los que más sufren accidentes de tránsito, con víctimas fatales o con lesiones graves que ponen en peligro la vida y que disminuyen las funciones vitales. El hecho de que se utilice un vehículo con asistencia para el conductor, mejora la reacción que puede tener este conductor, siempre y cuando no pasemos a la otra parte de ser solamente observadores. Es un sistema que asiste, no que suple la toma de decisiones del conductor. Entonces, ese conjunto de la mejora de vías, mejora de señalización y utilización de vehículos cada vez con más asistencias, va a reducir el número de muertes y lesiones graves por hecho de tránsito”.

Por otra parte, dijo que “de forma incipiente” se está utilizando inteligencia artificial para la investigación forense: “La experiencia que tenemos en México es que empezamos a meterla como objeto de estudio científico. Es decir, la probamos en casos ya resueltos para saber cómo y qué podemos explotar utilizando la inteligencia artificial. Todavía en casos oficiales son más mesurados porque todavía la inteligencia artificial se encuentra en una etapa de desarrollo y aprendizaje, entonces muchos de los datos que metemos, al ser datos sensibles, deben tener cierta secrecía ya que son casos judiciales abiertos. Estamos trabajando sobre casos que ya fueron resueltos para comparar datos. Podríamos decir que estamos enseñando a la inteligencia artificial para que tome decisiones en un momento que nosotros podamos comparar y tomar su información para poder poner esa información en un dictamen. Estamos en vías de desarrollo, en vías de utilizar esa inteligencia artificial. Yo podría adelantar que no se va a utilizar como un tomador de decisiones al 100%, porque siempre la última palabra la va a tener la experticia y todos los datos que a través de esa experiencia ha tomado algún analista forense, pero es una asistencia para facilitar ciertas cosas en investigación forense y también va a ir avanzando paso a paso hasta llegar a ser utilizada en muchos casos que incluso estén todavía en investigación, que nos va a ayudar a mejorar la toma de decisiones y hacer actividades repetitivas, que es realmente también lo que nos puede ayudar. Pero la última palabra siempre la tendrá el factor humano”.

Si bien aclaró que no es su área de investigación, se refirió a la realidad del crimen organizado en México y señaló que “hay zonas que tienen focos rojos, que se están atendiendo, el gobierno está cambiando la forma de analizar y de atacar esos lugares. Antes era con fuerza, ahora es con inteligencia, la inteligencia policial ya está funcionando de una forma más fluida, permitiendo cada vez menos el uso de fuerza, y como ciudadano podría decir que la realidad, igual que en todo, va cambiando de a poco. Tal vez no es perceptible hacia afuera, pero nosotros estamos viendo que las corporaciones policiales trabajan cada vez con más inteligencia, aplicando la fuerza de manera adecuada sin hacer un uso en exceso. Se está trabajando y esperemos que México sea alguna vez más mencionado por todos los atractivos y cosas buenas que tiene que por esta cara que da la delincuencia”.

Agregó asimismo que “sin ser mi área de estudio, también podría decir que la Fiscalía de la Ciudad de México puso manos para trabajar y se le da una atención más pronta al tema de desapariciones; se hace una investigación mucho más ardua, ya no pasan tiempos tan largos en que se hace una denuncia por desaparición y empiezan a actuar las autoridades, la atención es inmediata. Hay grupos en la Fiscalía que se dedican al análisis y a la búsqueda de personas que van de la mano con los grupos de madres buscadoras que son grupos de organizaciones no gubernamentales que se dedican también a la búsqueda de sus familias y que son apoyados por todas las corporaciones, en este caso de Fiscalía y Policía. Ahora sí hay un acompañamiento más arduo y eso tiene que ver mucho con los trabajos de inteligencia. Se trabaja más con la inteligencia, se trabaja más con los avances tecnológicos que con el uso de la fuerza y se les da una atención prioritaria a grupos vulnerables entrando en estos grupos, todos aquellos que son víctimas indirectas de una desaparición de personas”.