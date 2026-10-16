Femicidio en Victoria: detuvieron a la pareja de la mujer desaparecida hace 10 días

Se confirmó el hallazgo sin vida de una mujer desaparecida hace diez días en Victoria y se investiga un femicidio, por el que fue detenida su pareja, un hombre de 33 años. La víctima fue identificada como Andrea Bruselario, de 48 años, cuyo cuerpo fue localizado este viernes en un campo de Rincón del Doll, durante un procedimiento realizado por personal policial.

El operativo se desarrolló durante las primeras horas de la jornada, cuando efectivos de la Jefatura Departamental Victoria allanaron una vivienda de esa localidad. La investigación se había iniciado luego de que los familiares denunciaran que Bruselario llevaba aproximadamente diez días sin mantener contacto con sus allegados ni con sus hijos.

Bajo las directivas del fiscal Iván Yedro, las tareas investigativas permitieron reunir elementos que orientaron las sospechas hacia la pareja de la mujer, identificada mediante las iniciales C. D., indicaron fuentes policiales.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un rastrillaje en un campo lindante al inmueble, con la intervención de perros especializados. La perra policial Candy encontró el cuerpo de Andrea Bruselario, que presentaba indicios compatibles con una muerte violenta.

Ante el hallazgo, la proximidad del lugar con la vivienda investigada y las evidencias relevadas por personal de la Policía Científica de Victoria, la Justicia dispuso la detención del hombre de 33 años.

El sospechoso fue trasladado a la Alcaldía de la Jefatura Departamental Victoria, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.

Investigan las circunstancias del femicidio

Los investigadores continuaron con la realización de pericias y la toma de declaraciones testimoniales para reconstruir las últimas horas de vida de la víctima y establecer cómo ocurrió el crimen.

De acuerdo con la información policial, no existían denuncias previas por violencia en la pareja. La investigación buscaba determinar las circunstancias del fallecimiento y la eventual responsabilidad del detenido.