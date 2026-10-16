Homicidio en Concepción del Uruguay: un hombre fue hallado muerto con heridas de arma blanca

Un hombre de 41 años fue encontrado sin vida en una vivienda de Concepción del Uruguay y la Justicia investiga el hecho como un homicidio. La víctima presentaba lesiones provocadas por un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Según se informó desde la Policía a ANÁLISIS, el episodio ocurrió en una casa ubicada sobre calle Entre Ríos al 56. Efectivos de la Comisaría Primera tomaron conocimiento de un presunto hecho de sangre y se dirigieron de inmediato al lugar junto a una ambulancia del servicio de emergencias.

Al arribar a la vivienda, el personal sanitario constató el fallecimiento de Cristhian Miguel Geist, de 41 años. De acuerdo con las primeras actuaciones, el cuerpo presentaba heridas cortantes en la zona del cuello y en uno de sus antebrazos

La causa fue caratulada como homicidio y quedó bajo investigación de la Policía y la Justicia de Concepción del Uruguay. Fuentes oficiales indicaron que el presunto autor del crimen ya habría sido identificado, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque ni sobre la situación procesal del sospechoso.

Peritos y personal policial trabajaron en la escena para recolectar pruebas y avanzar en el esclarecimiento del hecho, mientras se aguardan los resultados de las diligencias ordenadas por las autoridades judiciales.

De acuerdo con la información publicada por medios locales y regionales, se trata de un nuevo hecho de sangre registrado en Concepción del Uruguay, cuyo móvil y mecánica continúan siendo materia de investigación.