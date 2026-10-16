Identificaron al camionero fallecido en el choque sobre el complejo Zárate-Brazo Largo

Identificaron al hombre fallecido el pasado jueves en el choque entre camiones e incendio ocurrido en el complejo Zárate – Brazo Largo. Según se informó, la víctima es Mauricio Serrano, un trabajador paranaense de la empresa Transportes Almafuerte S.R.L.

“Hasta siempre, querido Mauricio. Con profundo dolor y pesar, despedimos a Mauricio Serrano, querido amigo de Transportes Almafuerte S.R.L. Su alegría, sus grandes anécdotas y tantos momentos compartidos quedarán por siempre en nuestros corazones y en nuestros recuerdos”, indicaron desde la empresa en un comunicado.

“Te vamos a extrañar mucho, querido amigo. Gracias por todo lo vivido y compartido. Acompañamos con profundo cariño a sus familiares y amigos en este difícil momento, pidiendo a Dios que les brinde fortaleza y consuelo para transitar esta dolorosa pérdida”, agregaron.

Vale recordar que el choque e incendio ocurrió la mañana del jueves en la zona de Isla Talavera, Buenos Aires; en el límite con la provincia de Entre Ríos. Fue en Ruta 12 y recién cerca de las 5.30 horas se pudo reanudar la circulación vehicular, que había permanecido cerrada durante 6 horas entre Ibicuy, en Entre Ríos, y Zárate, en Buenos Aires, por un choque anterior.

El primer siniestro ocurrió en el kilómetro 103. El segundo se produjo a sólo 4 kilómetros, a la altura del kilómetro 99. En ese sector, los camiones se prendieron fuego y se produjo el deceso del camionero paranaense.

Como se informara oportunamente, la magnitud del operativo de emergencia y el incendio de los camiones obligaron a disponer un corte total en el corredor vial. La concesionaria Autovía del Mercosur informó sobre la interrupción y recomendó a los conductores evitar la zona. Finalmente, ya durante el jueves 15 de octubre, alrededor de las 5:30 de la madrugada, se habilitó el tránsito tras seis horas de restricción.

Fuente: Ahora.