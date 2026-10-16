Policiales

Un hombre murió apuñalado en Concepción del Uruguay

16 de Octubre de 2026 - 07:55

Un hombre murió tras sufrir heridas de arma blanca en Concepción del Uruguay. El presunto autor del homicidio está identificado y avanza la investigación.

Según se informó a Ahora, la víctima es Cristhian Miguel Geist, de 41 años. Fue encontrado en una vivienda ubicada en calle Entre Ríos al 56.

La Policía tomó conocimiento del hecho de sangre y acudió al inmueble junto con el servicio de emergencias. Una vez en el lugar, el personal sanitario constató el fallecimiento del hombre.

Geist presentaba heridas cortantes en la zona del cuello y en uno de sus antebrazos. El caso fue caratulado como homicidio y quedó bajo investigación policial y judicial.

De acuerdo con la información oficial, el presunto autor fue identificado. Por el momento, no se brindaron detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen ni sobre la situación procesal del sospechoso.

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