Desmantelaron una casilla que sería utilizada como búnker para la venta de drogas

El procedimiento se desarrolló mediante un trabajo coordinado entre las fuerzas con la intervención de un camión municipal

En el marco de un operativo conjunto, personal policial de la Jefatura Departamental Concordia y Personal de Seguridad Ciudadana llevaron adelante el derribo de una casilla ubicada en inmediaciones de las calles Ramírez y 2 de Abril.

La estructura era utilizada presuntamente como búnker para el resguardo de personas vinculadas a actividades ilícitas y para la comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló mediante un trabajo coordinado entre las fuerzas con la intervención de un camión municipal, con el objetivo de intervenir sobre espacios señalados por su presunta vinculación con actividades delictivas.