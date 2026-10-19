Aplicaron la libertad con restricciones al imputado por el robo en el autódromo de Concepción del Uruguay

La Justicia de Concepción del Uruguay resolvió este lunes conceder parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa de Sergio Daniel Kuttel, en el marco de una causa penal caratulada “Kuttel Sergio Daniel s/ Robo” sobre robos en el autódromo de esa ciudad.

La decisión fue adoptada por el juez Rubén Alberto Chaia durante una audiencia realizada en la Oficina de Gestión de Audiencias del fuero penal, que comenzó a las 9:25 y finalizó a las 10:20.

Durante la audiencia, los abogados defensores Emiliano Torran y Jair Gay cuestionaron la resolución dictada el 15 de octubre por la jueza de Garantías de Concepción del Uruguay.

Tras escuchar a las partes, el magistrado resolvió hacer lugar parcialmente al planteo de la defensa, revocar la resolución anterior y disponer la inmediata libertad de Kuttel, bajo determinadas condiciones.

Según informó La Pirámide, la medida dispuesta implica la libertad del imputado bajo restricciones, pero no constituye una resolución definitiva sobre su responsabilidad en la causa por robo.