En Concordia detuvieron a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína

En un operativo conjunto entre la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y la División Drogas Peligrosas de la Policía provincial se detectó droga en poder de la encargada de trabajadores rurales que eran trasladados rumbo a un campo. El hecho ocurrió en Concordia.

Es la segunda vez que se detecta droga en colectivos que trasladan trabajadores rurales. En el primer caso se estableció que la droga se utilizaba como una parte de la paga por la jornada laboral. Ese caso está en manos de jueza federal Analia Ramponi.

Según se informó a Ahora, este lunes por la mañana los policías interceptaron un colectivo que transportaba trabajadores rurales en el ingreso al barrio El Silencio inmediaciones de Ruta 4 y calle Juana Duarte.

Durante el procedimiento, el perro detector de narcóticos “Mali” realizó marcaciones clave sobre los ocupantes del vehículo. Ante estas indicios, el fiscal Tomás Tscherning solicitó las órdenes de requisa personal, las cuales fueron autorizadas de inmediato por la jueza de Garantías Gabriela Seró.

Al llevar a cabo las inspecciones corporales, los efectivos descubrieron que la mujer a cargo de la cuadrilla llevaba ocultos en el interior de su vagina 60 envoltorios con clorhidrato de cocaína, acomodados dentro de un preservativo.

Las demás personas requisadas arrojaron resultado negativo. Tras confirmarse la naturaleza de la sustancia secuestrada mediante los reactivos de campo, la encargada quedó aprehendida a disposición de la Justicia local, mientras que la droga incautada fue incorporada a la causa.