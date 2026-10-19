Productores lácteos denuncian una maniobra fraudulenta en varias localidades: hubo allanamientos y secuestro

La policía de Entre Ríos, a través de sus áreas Delitos Económicos y la Jefatura Departamental Colón, advirtió los hechos.

Tras avanzar en la investigación, se estableció que la maniobra se ejecutaba iniciando operaciones comerciales en forma telefónica, emitiendo comprobantes de pagos apócrifos, logrando que los comerciantes despachen la mercadería sin confirmar el impacto del pago, utilizando como excusa que por ser viernes o fin de semana la entidad bancaria retrasaría la transferencia.

El Entre Ríos informó que se pudo establecer que la mercadería era trasladada por una empresa de transporte ajena a la maniobra delictual, descargado en dos puntos específicos de la ciudad para ser traspasada a fletes locales y luego ser entregadas en un domicilio ubicado en calle Gdor. Crespo, donde se comercializó por redes sociales a un precio menor que al del mercado.

Se ejecutaron cinco allanamientos, el secuestro de parte de los productos lácteos, dinero en efectivo, dispositivos telefónicos y dos camionetas que se utilizaron para el trasbordo de la mercadería, quedando una persona identificada y supeditada a la causa.