Tragedia en Santa Fe: tres jóvenes murieron al costado de una ruta tras ser atropellados por una camioneta

Tres jóvenes murieron el sábado por la noche luego de que una camioneta los atropellara mientras intentaban cambiar una rueda pinchada a la vera de la Ruta Provincial 65, en el departamento San Jerónimo, Santa Fe. El grupo se desplazaba en un Renault 9 y había detenido la marcha entre las localidades de Monje y Díaz para reemplazar el neumático.

El siniestro ocurrió cuando una Ford Ranger, conducida por un hombre que viajaba solo, impactó contra el auto y embistió a los cinco ocupantes que se encontraban junto al camino. Tres de ellos murieron en el lugar, mientras que los otros dos sufrieron heridas y recibieron asistencia médica.

Quiénes eran los jóvenes que murieron en el accidente

Las víctimas fueron identificadas como Franco Colman, de 26 años, y Agustín Colman, de 29 años, hermanos oriundos de Estación Díaz, y Luis Suárez, vecino de Barrancas. Los otros dos jóvenes que viajaban en el Renault 9 sobrevivieron al impacto y los trasladaron al SAMCo de San Genaro. Según la información disponible, uno de ellos sufrió una fractura en una pierna.

El conductor de la Ford Ranger también recibió atención médica por las lesiones que sufrió durante el choque, informó Aire de Santa Fe.

Investigan las circunstancias del choque en la Ruta Provincial 65

Tras el accidente, trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría 11ª de Estación Díaz, el Comando Radioeléctrico de San Genaro, la Guardia Provincial y la Policía de Investigaciones. También intervino un médico criminalístico para realizar las tareas correspondientes.

La investigación busca establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar si la camioneta circulaba a exceso de velocidad al momento del impacto. El conductor de la Ford Ranger fue imputado por homicidio triplemente agravado, mientras la Justicia avanza con las pericias para reconstruir la mecánica del hecho.