Un adolescente de 14 años fue demorado con un arma de fuego en Paraná

Un adolescente de 14 años fue demorado por la policía este lunes en Paraná tras constatar que llevaba un revólver calibre .22. El hecho ocurrió en el bario Humito, en la intersección de calle Palestina y Cortada 42.

Según informó la policía, el chico fue visto por personal policial cuando caminaba en actitud sospechosa y ocultaba bajo la manga de su buzo un elemento con características similares a las de un arma de fuego.

Al intentar identificarlo, el adolescente emprendió la fuga a pie. La persecución finalizó en el patio interno de un domicilio, donde arrojó el elemento en un pasillo. Tras ser alcanzado y reducido, los efectivos constataron que se trataba de un revólver calibre .22, con siete cartuchos del mismo calibre en su tambor.

El chico quedó a disposición de la Fiscalía de Menores, que dispuso su traslado a la División Minoridad y la realización de un dermotest. El arma de fuego fue secuestrada.