Un motociclista resultó herido en un fuerte choque en Ramírez

Un motociclista de 48 años resultó herido este lunes en un violento choque en la localidad de General Ramírez, departamento Diamante. Según informó la comisaría local, el siniestro vial se registró la mañana de hoy en la intersección de Bv. San Martín y Arenales.

El choque involucró a una motocicleta Honda y una pick-up Ford. Según se indicó, los agentes brindaron atención a los ocupantes, siendo dos hombres los conductores de los rodados, resultando con lesiones el motociclista, que demandó su atención en el Hospital para recibir curaciones por diversas heridas.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal ordenó las actuaciones periciales correspondientes para determinar las causas y circunstancias del siniestro.