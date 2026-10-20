Robaron en una panadería de Paraná con una réplica de arma de fuego

Un hombre ingresó este martes a una panadería ubicada en la zona de Garrigó y Albariño, en Paraná, y amenazó a la propietaria para robar dinero en efectivo, una mochila y otros elementos personales. La Policía identificó al presunto autor y recuperó parte de lo sustraído.

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando el individuo ingresó al comercio simulando ser un cliente. Al momento de pagar, habría amenazado a la dueña con un arma y escapó con el dinero y los elementos.

A partir de entrevistas y del análisis de las cámaras de seguridad, personal de la Comisaría Tercera identificó al sospechoso.

Según Ahora, durante las diligencias, además, encontró varios de los objetos robados, prendas de vestir de interés para la investigación y una réplica de arma de fuego que habría sido utilizada durante el asalto.