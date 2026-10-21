Detuvieron a un hombre tras sustraer dos marcos de ventana de una vivienda en Paraná

Un hombre de 44 años fue aprehendido durante la tarde en la ciudad de Paraná, luego de ser señalado por ingresar a una vivienda en refacción y retirar dos marcos de ventana de aluminio.

El hecho ocurrió en calle Villa San Benito, donde personal policial intervino tras recibir un llamado al sistema de emergencias 911. En el lugar, un vecino manifestó haber observado a un hombre ingresar al inmueble luego de dañar una reja ubicada en el frente y retirarse con los elementos.

A partir de la información aportada, los efectivos realizaron una recorrida por la zona y lograron localizar al sospechoso, quien tenía en su poder los dos marcos de aluminio denunciados.

Tras informar lo sucedido a la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del hombre y su traslado a Alcaldía, en el marco de una causa por el supuesto delito de robo en grado de tentativa.

Además, los elementos fueron secuestrados y recuperados durante el procedimiento policial.