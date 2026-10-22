Desbarataron un búnker narco en Paraná y detuvieron a cuatro personas

Algunos envoltorios con sustancias estaban enterrados, por lo que debieron abrir un agujero con maquinaria.

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, quedaron detenidos este jueves en el marco de una investigación por venta de estupefacientes a baja escala. El operativo se realizó en Paraná, en la zona ubicada en la cortada Profesor Wirth, frente a la Villa 351. En el lugar, personal policial se encontró con un búbker narco acondicionado para ocultar dosis de cocaína listas para su comercialización. Algunos envoltorios con sustancias estaban enterrados, por lo que debieron abrir un agujero con maquinaria.

Según se informó desde la policía, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, se llevaron adelante tres allanamientos en Paraná, que culminaron con cuatro personas detenidas y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa.

El procedimiento se concretó durante la jornada de este jueves 22 de octubre, comenzando alrededor de las 7 y se extendió hasta después de las 17, demandando una extensa jornada de trabajo policial y judicial, con intervención de la División Antidrogas, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, y la colaboración de la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.) y la Guardia de Infantería Adiestrada (G.I.A.), dependientes de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública.

"Como resultado de las medidas judiciales, se secuestraron 263 envoltorios de cocaína, cuales eran destinados directamente a los consumidores, además de $2.099.500 en efectivo, nueve teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la investigación", precisó la policía.

Además de los cuatro detenidos, otras dos personas fueron identificadas en el marco de las actuaciones.

Las medidas se desarrollaron con intervención del Juzgado de Garantías Nº 8, a cargo del juez Pablo Zoff, y de la Fiscalía Especializada, representada por el fiscal Santiago Alfieri. Quienes dispusieron la Clausura del lugar, preventivamente hasta nuevas medidas.

"El resultado de este operativo pone de manifiesto la importancia del trabajo policial sostenido, la investigación profesional y la coordinación entre las distintas áreas intervinientes, herramientas fundamentales para combatir el narcomenudeo y avanzar sobre los puntos de venta de estupefacientes. La labor desarrollada por el personal policial, en articulación con la Justicia, reafirma el compromiso de la Policía de Entre Ríos con la prevención del delito, el esclarecimiento de hechos ilícitos y la protección de la comunidad, mediante acciones concretas destinadas a desarticular estas actividades y evitar que estos espacios continúen siendo utilizados para la comercialización de drogas", sostuvieron desde la fuerza de seguridad.