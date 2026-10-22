Entró armado a la casa de su ex pareja en María Grande y la Policía lo baleó para frenarlo

Un hombre de 32 años fue detenido este jueves por la mañana en María Grande, en el departamento Paraná, luego de ingresar armado y por la fuerza a la casa de su expareja, quien se encontraba encerrada en una habitación con sus tres hijas menores. El acusado tenía un cuchillo, también amenazó al personal policial que intervino y lo redujeron de un escopetazo.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.15 horas en una casa de calle 20 de Septiembre al 1000. Según la denuncia, el hombre habría ingresado tras romper la puerta de una patada.

La mujer indicó que ya existían antecedentes de intervenciones judiciales por violencia de género entre ambos. El hombre, que actualmente se encuentra en situación de calle, tenía antecedentes de restricciones por violento.

Cuando los efectivos llegaron, el hombre entró a la habitación donde estaba la mujer con las niñas, la sujetó con un brazo y les exigió a los policías que se retiraran mientras los amenazaba con el cuchillo.

Siempre según el reporte policial del hecho al que accedió AHORA, en un momento, la mujer logró apartarse y el hombre comenzó a lanzar cuchilladas hacia los funcionarios.

Ante la situación, uno de los policías efectuó un disparo con una escopeta cargada con munición antitumulto, que impactó con algunos perdigones por encima de la rodilla izquierda del agresor.

El hombre perdió la estabilidad y fue reducido por los efectivos. Por disposición de la Fiscalía, se secuestró el cuchillo y una vaina servida de la escopeta, mientras que el detenido fue trasladado a la Alcaidía.