Un camión despistó esta madrugada en la Autovía 14 al intentar esquivar un ciervo

Un camión despistó en la Autovía 14, cerca de Concordia, después de que su conductor intentara esquivar un ciervo. El vehículo chocó contra una alcantarilla y terminó en la banquina del sentido contrario, mientras que el chofer sufrió lesiones leves.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de este jueves, en el kilómetro 230. El transportista, de 41 años, circulaba de sur a norte cuando el animal se cruzó en su camino, según la información difundida sobre el hecho.

El hombre había salido de San José, en el Departamento Colón, y se dirigía hacia Federación. El viaje tenía como propósito realizar una carga de pollos en esa localidad.

Según se informó, ante la aparición del ciervo, el conductor realizó una maniobra para evitar atropellarlo. En esa circunstancia perdió el control del camión y salió de su trayectoria sobre la Autovía 14.

El transporte impactó contra una alcantarilla antes de quedar sobre la banquina oeste. Su posición final correspondía al sector por el que circulan los vehículos que viajan de norte a sur.

El choque causó importantes daños en los ejes delanteros y en las llantas traseras. El guardarraíl también resultó dañado durante el despiste.

Después del impacto, el camionero manifestó dolores en el pecho y las piernas. Recibió asistencia sanitaria y fue trasladado al hospital Masvernat de Concordia para su atención.

Las lesiones fueron informadas como leves. El chofer era quien conducía el camión durante el trayecto hacia Federación cuando ocurrió el siniestro en la Autovía 14.

El vehículo quedó fuera de la calzada, sobre la banquina contraria a su sentido de marcha, con daños que hicieron necesaria una grúa pesada para retirarlo.