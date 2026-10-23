Detectaron irregularidades en un predio rural y secuestraron 270 kilos de carne sin controles sanitarios

Un operativo conjunto entre la Policía de Entre Ríos y organismos del Ministerio de Desarrollo Económico permitió constatar presuntas irregularidades vinculadas con la faena clandestina, la sanidad animal y la gestión de residuos. Se decomisaron aproximadamente 270 kilos de carne sin controles sanitarios y se detectó un excedente de más de 200 cabezas de ganado respecto de lo declarado ante el Senasa.

En las primeras horas de este viernes, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, junto con inspectores de distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Económico, realizó un allanamiento en un establecimiento rural ubicado en Colonia El Ramblón, departamento Paraná. El procedimiento se llevó adelante por orden del Juzgado de Garantías Nº 4 de Paraná, en el marco de una investigación por presuntas actividades de faena clandestina.

Durante la intervención se constató la existencia de instalaciones no habilitadas destinadas a la faena de animales, entre ellos bovinos y porcinos. El personal policial labró un acta de secuestro preventivo de diversos elementos utilizados para esas tareas y dejó constancia de la existencia de vehículos empleados para el transporte de los cortes cárnicos y de una cámara frigorífica para el almacenamiento de carne.

Por su parte, inspectores de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización labraron un acta por presuntas infracciones a la Ley Provincial de Carnes Nº 7.292. Además, procedieron al decomiso de aproximadamente 250 kilos de cortes bovinos y 20 kilos de carne de cerdo que carecían de controles sanitarios y provenían de faena clandestina reciente. Previo informe médico veterinario, los productos fueron desnaturalizados mediante combustión.

En tanto, la Dirección de Producción Animal constató presuntas irregularidades relacionadas con el desarrollo de actividades pecuarias sin las habilitaciones correspondientes y posibles incumplimientos de la normativa vigente en materia de sanidad animal, conforme a la Ley Provincial Nº 8.319 y a la Ley Provincial Nº 10.233 y sus modificatorias, que regula la actividad productiva de engorde intensivo de animales a corral. Asimismo, se detectó un excedente de más de 200 cabezas de ganado respecto de lo declarado en el sistema del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Desde el área ambiental se advirtió una inadecuada disposición y gestión de residuos, con condiciones que evidenciarían un deterioro ambiental y un potencial impacto sobre el ambiente y la salud pública.

El procedimiento contó con la participación de la coordinadora de Control y Fiscalización Ambiental, María Valdez, y del director de Producción Animal, Martín Sieber, quienes acompañaron las tareas de fiscalización y constatación de las irregularidades detectadas.

La intervención articulada entre distintos organismos provinciales permitió abordar de manera integral las distintas situaciones detectadas y fortalecer las acciones de control y fiscalización sobre actividades que pudieran comprometer la salud pública, la sanidad animal, la inocuidad de los productos de origen animal y la protección ambiental.

En origen del resultado obtenido, se fundamenta en un trabajo de inteligencia llevado a cabo por el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, que fue redactado y puesto a Despacho a los organismos de aplicaciones quienes realizaron los pedidos de medidas judiciales según sus competencias con los fundamentos que le fueran informados.

Por su parte, desde el Ministerio de Desarrollo Económico se reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los organismos competentes para prevenir y detectar incumplimientos de la normativa vigente, promoviendo el desarrollo de actividades productivas en condiciones de legalidad, responsabilidad ambiental y respeto por el bienestar animal.