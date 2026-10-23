Extraditaron al Uruguay a un prófugo con alerta roja de Interpol por una causa de tráfico de armas y drogas

En el marco de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) extraditaron hacia la República Oriental del Uruguay, a un ciudadano de dicha nacionalidad que registraba un pedido de captura internacional.

La intervención tuvo su génesis en febrero de 2026, cuando personal de la Comisaría 3ª de Concordia de la Policía de Entre Ríos detuvo al ahora extraditado, quien intentaba evadir un control de seguridad luego de haberse fugado de su país de origen rumbo a la República Argentina.

Una vez realizados los correspondientes trámites de rigor, el Juzgado Federal de Concordia a cargo de Analía Ramponi, secretaría Penal de Alan Bergdolt, convocó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Gualeguaychú con el objeto de materializar la debida extradición del mismo.

Cabe destacar que esta persona -de 52 años de edad-, poseía un requerimiento de captura con Notificación Roja de Interpol, acusado de haberse fugado mientras cumplía condena en la ciudad uruguaya de Salto, en el contexto de una causa vinculada al tráfico de armas y estupefacientes.

Por lo tanto, los efectivos de la PFA se dirigieron hacia la Unidad Penal N° 9 Gran El Potrero, donde se encontraba detenido el sospechoso, asumiendo así su custodia y trasladándolo luego hasta el Paso Fronterizo Gualeguaychú – Fray Bentos.

Bajo estricta coordinación con personal de Interpol Argentina, finalmente la extradición se materializó en el Puente General San Martín, en cuyo lugar fue entregado a agentes policiales de la Oficina Central Nacional (OCN) de Montevideo.

De esta manera, el extraditado quedó a disposición de las autoridades judiciales uruguayas a la espera de la continuación de su debido proceso penal.