Nogoyá: denunció que usaron sus datos sin autorización y descubrió una deuda de $3 millones

Una denuncia penal contra dos empleadas municipales de Nogoyá fue presentada por una trabajadora que asegura que utilizaron sus datos personales para registrarla como empleadora en un programa nacional de entrenamiento laboral, sin su conocimiento ni autorización. La situación salió a la luz cuando descubrió una deuda cercana a los $3 millones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según informó Radio Ciudad de Nogoyá, la presentación judicial se realizó el 16 de octubre ante la Fiscalía. En el escrito, la denunciante acusa a dos trabajadoras municipales de haber utilizado su información fiscal para concretar inscripciones en un programa de empleo.

El caso se encuentra en una etapa inicial. Hasta el momento, no se informó sobre imputaciones formales ni resoluciones judiciales que determinen responsabilidades. Las dos empleadas señaladas mantienen la presunción de inocencia.

Cómo descubrió el presunto uso de sus datos

De acuerdo con la denuncia, la mujer trabajaba en la Municipalidad de Nogoyá y desde el organismo le habían solicitado inscribirse como monotributista para cobrar por las horas trabajadas.

Como desconocía el procedimiento de facturación, pidió ayuda a una compañera de oficina y le proporcionó su CUIL y clave fiscal. Tiempo después, en octubre, intentó gestionar un plan de pagos por una deuda tributaria.

Sin embargo, cuando acudió a la Secretaría de Hacienda, le informaron que figuraba como empleadora de las dos mujeres denunciadas y que registraba una deuda cercana a los $3.000.000. La trabajadora aseguró que nunca contrató personal ni autorizó esas operaciones.

Inscripciones en un programa nacional de empleo

La denunciante sostiene que sus datos fueron utilizados para firmar acuerdos correspondientes a un programa de entrenamiento laboral en el sector privado, donde las dos empleadas municipales aparecían como participantes.

También afirmó que las operaciones se realizaron mediante una dirección de correo electrónico que no le pertenecía. Siempre según lo difundido por Radio Ciudad de Nogoyá, comunicó la situación a superiores municipales, quienes le aseguraron que el inconveniente sería solucionado.

Ante la falta de respuestas, decidió recurrir a la Justicia. En el escrito se mencionan presuntos delitos de estafa y otras defraudaciones, contemplados en los artículos 172 y 173 del Código Penal, y se solicita requerir información a ARCA y al Portal Empleo del Ministerio de Capital Humano.

La posible desvinculación de las empleadas

Se informó que el mismo 16 de octubre, fecha de presentación de la denuncia, se habría firmado un decreto municipal que dispondría la desvinculación de las dos trabajadoras señaladas.

La medida, según la información difundida, haría referencia a una investigación administrativa interna. No obstante, no se aportaron detalles oficiales sobre el contenido del decreto ni sobre los fundamentos de la eventual decisión.

Asimismo, trascendió que la situación habría sido advertida dentro del municipio más de un año atrás, aunque en aquel momento no se habría formalizado una denuncia judicial.