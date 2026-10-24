Derrumbe en un bar céntrico de Paraná: varios heridos tras colapsar un entrepiso durante un cumpleaños

Al menos 15 personas resultaron heridas tras el derrumbe de un entrepiso de madera en el bar Las Piedras, ubicado en calles Córdoba y Alameda de la Federación. (Foto: portal Ahora).

Lo que debía ser una noche de festejo, risas y abrazos terminó en segundos en una escena de desesperación. Al menos 15 personas resultaron heridas de distinta consideración cuando el entrepiso de madera del bar-confitería Las Piedras se desplomó mientras se celebraba un cumpleaños. El dramático episodio ocurrió cerca de las 23:30, en la intersección de Córdoba y Alameda de la Federación, en pleno centro de Paraná y bajo una intensa lluvia.

De acuerdo con los primeros reportes a los que accedió ANÁLISIS, el colapso ocurrió cuando un grupo de jóvenes se encontraba reunido en el nivel superior del establecimiento y cantaba el tradicional “feliz cumpleaños”. De manera repentina, la estructura cedió y quienes estaban sobre ella cayeron desde una altura estimada en unos tres metros.

El desplome desató momentos de desesperación entre los presentes. Los gritos, el llanto y la confusión marcaron los primeros minutos posteriores al accidente, mientras se intentaba asistir a las personas que habían quedado heridas tras la caída.

Personal de emergencias médicas, efectivos policiales y distintas dotaciones de Bomberos dieron las primeras asistencias a las víctimas y colaboraron con las tareas de rescate. Ahora hay que determinar las causas del derrumbe del entrepiso de madera.

Un operativo de emergencia en pleno centro

Tras el derrumbe, el establecimiento fue desalojado y se desplegó un importante operativo de asistencia. Personal de emergencias médicas, efectivos policiales y distintas dotaciones de Bomberos acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas, colaborar con las tareas de rescate y verificar las condiciones de seguridad del inmueble.

El saldo inicial es de al menos 15 personas heridas con distintos grados de lesiones. Algunas recibieron atención médica en el propio establecimiento, mientras que la mayoría fue trasladada al hospital San Martín, donde fueron evaluadas por las lesiones sufridas.

Los primeros datos indicaban que varios de los afectados presentaban politraumatismos compatibles con el impacto de la caída. Y si bien se indicó que 15 personas resultaron heridas, se sabe que 11 fueron atendidas en el hospital San Martín y que las otras 4 -se estima que pudieron ser más- fueron asistidas en centros de salud privados.

La emergencia movilizó a Bomberos especializados en rescate, que trabajaron en las tareas de asistencia y en la evaluación de la situación. También intervino personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná y de la Policía de Entre Ríos, en el marco de las actuaciones realizadas dentro del local.

Mientras se desarrollaba la asistencia a los damnificados, la Policía dispuso el vallado de la zona para resguardar el lugar y facilitar el trabajo de los equipos intervinientes.

En paralelo, personal de Policía Científica y peritos de Bomberos comenzaron las actuaciones destinadas a establecer las circunstancias del siniestro. La principal incógnita es qué provocó la falla del entrepiso de madera y cuáles eran las condiciones estructurales en las que se encontraba antes del derrumbe.

Por el momento, no se establió oficialmente las causas del colapso, aunque ya se obró con una clausura preventiva. Como es de rigor en estos casos, los informes periciales serán determinantes para saber si existieron fallas constructivas, problemas de mantenimiento, sobrecarga u otros factores que pudieron haber contribuido al desplome. Ninguna de estas hipótesis puede darse por confirmada mientras continúa la investigación.

La inspección también deberá aportar elementos para establecer las condiciones de seguridad del sector afectado y verificar los antecedentes y las habilitaciones correspondientes al establecimiento.

La investigación, bajo la mirada de las autoridades

El siniestro generó preocupación por la magnitud del hecho y por la cantidad de personas que se encontraban sobre la estructura al momento del derrumbe. La caída, desde una altura considerable pudo haber tenido consecuencias aún más graves.

Por ahora, las prioridades son conocer la evolución de los heridos, esclarecer cómo se produjo el colapso y determinar si existieron responsabilidades vinculadas con el estado de la construcción o con las condiciones de funcionamiento del establecimiento.

La investigación deberá reconstruir lo ocurrido durante los minutos previos al siniestro y establecer por qué el entrepiso no soportó las condiciones a las que estaba siendo sometido.

Lo que debía ser una noche de festejo terminó convertido en una emergencia que movilizó a policías, bomberos, personal sanitario y agentes municipales. Mientras avanzan las pericias, el derrumbe del bar Las Piedras deja planteados dos interrogantes centrales: qué provocó la caída de la estructura y si el accidente pudo haberse evitado.

La atención en el hospital y la clausura del local

Por su parte, Jorge Pérez, jefe de la División de Operaciones y Seguridad Pública de la Departamental Paraná, confirmó que 11 personas ingresaron al Hospital San Martín como consecuencia del episodio y que conforme lo indicaron los médicos, todas habían recibido el alta médica. Los pacientes presentaban traumatismos y cortes de distinta consideración. De acuerdo con la información policial, una persona debió ingresar a quirófano por una lesión en una mano. Sin embargo, el número total de heridos aún no había sido determinado, ya que algunos de los asistentes habrían sido trasladados por sus familiares a establecimientos de salud privados.

Tras el derrumbe, la Comisaría Primera dio intervención a la Unidad Fiscal de turno, mientras que personal de la Dirección General de Policía Científica realizó pericias en el inmueble para establecer las circunstancias del colapso. También intervino el área de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná. Luego de labrar el acta correspondiente, las autoridades dispusieron la clausura preventiva del local comercial.

Las actuaciones judiciales y administrativas continúan para determinar por qué cedió la estructura de madera. Entre los aspectos que forman parte de las primeras averiguaciones se encuentra la concentración de personas dentro del establecimiento, aunque las causas del derrumbe todavía no fueron establecidas.