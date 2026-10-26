Secuestraron 11 armas de fuego luego de una balacera e intercambio de disparos con policías en barrio Macarone

Un intenso procedimiento policial se desplegó durante la madrugada de este lunes en el barrio Macarone de Paraná, luego de que varios llamados al 911 alertaran sobre detonaciones de armas de fuego en la zona. El hecho derivó en un intercambio de disparos entre efectivos policiales y dos sospechosos armados que lograron darse a la fuga. Tras los allanamientos, hallaron un bolso que alguien descartó con otras nueve armas de distintos calibres y una gran cantidad de cartuchería. El golpe afectaría a una banda narco de la capital entrerriana que más hechos de violencia ocasiona en distintos barrios.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 0.30 personal de la Comisaría Octava acudió a Cortada 22 y Cortada 4 tras los avisos de vecinos. Al arribar al lugar, los uniformados observaron a dos hombres vestidos con ropa oscura que portaban armas de fuego.

En esas circunstancias se produjo un intercambio de disparos con los efectivos, tras lo cual los sospechosos escaparon en distintas direcciones. Uno de ellos ingresó a una vivienda y cerró la puerta, mientras que el otro huyó por un pasillo con dirección a Cortada 5.

Posteriormente, se montó un operativo de búsqueda con la participación de distintas áreas de la Policía de Entre Ríos. Durante el rastrillaje, una oficial localizó una pistola sobre el techo de un pasillo ubicado en Cortada 3. En paralelo, personal de la División 911 encontró otra pistola abandonada en la vía pública, sobre Cortada 5.

La investigación permitió además detectar impactos de bala en dos viviendas ubicadas sobre Cortada 3, entre Cortadas 22 y 23. Frente a los domicilios se hallaron numerosas vainas servidas, proyectiles deformados y otros elementos balísticos. También se constató un posible foco ígneo en el frente de una de las viviendas baleadas.

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre .22 LR con cargador y cinco cartuchos, otra pistola calibre 11.25, además de una importante cantidad de evidencia balística: ocho vainas calibre .22 LR, 15 vainas calibre .380, 52 vainas calibre 9 milímetros, un cartucho 9x19 mm, proyectiles y restos de encamisado deformados.

Es decir: más de 60 tiros en pocos minutos descargaron en toda la secuencia de ataques a balazos a las viviendas y en el enfrentamiento con policías.

La fiscal de turno Paola Farinó dispuso con autorización urgente del juez de Garantías Pablo Zoff la realización de un allanamiento y pruebas de dermotest a los habitantes de la vivienda de una de las familias atacadas, en el marco de la investigación para determinar las responsabilidades en el episodio.

En esta circunstancia, policías observaron que alguien descartó un bolso, lo fueron a observar y encontraron otras nueve armas de fuego en su interior, de distintos calibres, y una gran cantidad de municiones.

En total se incautaron 11 armas y cientos de balas, en un barrio caliente por las balaceras y la violencia protagonizada por bandas narcos, lo mismo que viene sucediendo en otros territorios de la capital entrerriana, a veces dirigidas por los mismos integrantes de un clan narco que provee drogas.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría Octava, Grupo Especial, División Investigaciones, División 911, Comisaría 17ª y personal de distintas dependencias de la Jefatura Departamental Paraná, mientras se continúa con la investigación.