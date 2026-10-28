Clausuraron una carnicería en Concordia tras detectar carne en estado de putrefacción y heces de roedores

La Brigada Concordia, comisaría Séptima y Bromatología Municipal de Concordia clausuraron una carnicería por falta de higiene y heces de roedores. Todo ocurrió alrededor de las 11 horas de este miércoles, cuando personal de comisaría Séptima - en conjunto con Brigada Concordia y Bromatología Municipal - realizaron control e inspección de una carnicería ubicada en inmediaciones de calles P. A. de Sarmiento y Sauré.

El comercio funciona bajo la razón social "Carnicería El Gringo". Allí, siempre según fuentes policiales, se hallaron "anomalías, falta de higiene con presencia de heces de roedores, cucarachas, además de cortes cárnicos bovinos, porcinos con olor a putrefacto y manchas verdes, pollo embolsados vencidos y bajo mismo compartimiento una res ovina sin sellos y sin documentación que respalde procedencia".

Como resultado, los uniformados procedieron "al decomiso, en total, de 138 kg de productos cárnicos no aptos para el consumo humano". En el operativo también se "labró acta de estilo y se clausuró temporalmente, interviniendo en tal sentido Bromatología e Inspección Municipal".

Denuncias

Para denunciar la falta de higiene o anomalías bromatológicas en un comercio de Concordia, podés contactar directamente a la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Concordia. Las vías de comunicación habilitadas son las siguientes:

- Teléfono de contacto: 345-4291516

- WhatsApp: 345-4085487

- Atención presencial / Dirección: Roque Sáenz Peña N° 225, 2do. Piso (Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 hs).

- Correo electrónico: concordiabromatologia@gmail.com.

Datos recomendados para agilizar la denuncia

Para facilitar la inspección del establecimiento por parte de los agentes municipales, te sugerimos proveer detalladamente:

-Dirección exacta del comercio (calle, altura y referencias si las hay).

-Nombre o razón social del local (cómo figura la fachada).

-Detalle de la falta: Presencia de plagas (roedores, insectos), falta de refrigeración, mal olor, venta de productos vencidos, falta de higiene general o manipulación inadecuada.

-Prueba visual (opcional): Si realizás el reclamo por WhatsApp, es sumamente útil adjuntar una foto de las condiciones detectadas o del producto defectuoso.

- Alternativa provincial (ICAB)

Si el producto afectado es envasado y se distribuye en toda la provincia, o si no recibís una respuesta local, podés elevar el reclamo al Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) de Entre Ríos completando el Formulario de Denuncia del Gobierno de Entre Ríos.

Fuente: Diario Río Uruguay.