ARCA detectó 15.000 relojes inteligentes con presunto fraude marcario en el Puente Internacional Salto Grande

El operativo de ARCA se realizó en el Puente Internacional Salto Grande de Concordia.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó 15.000 relojes inteligentes con presunto fraude marcario durante un operativo de control en el Puente Internacional Salto Grande, en Concordia, Entre Ríos. La mercadería tiene un valor estimado en plaza de 450 millones de pesos.

El procedimiento se realizó en la zona de control aduanero del puente, donde distintas áreas del organismo trabajaron de manera coordinada en la inspección y verificación de la mercadería.

Participaron agentes de la Aduana de Concordia, de la Sección Procedimientos Regionales, de la División Prohibiciones y Fraude Marcario y de la Sección Brigada de Fondeo. El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior y la Subdirección General de Control Aduanero.

Estas acciones forman parte de las tareas de ARCA para prevenir y detectar infracciones aduaneras, proteger los derechos de propiedad intelectual y combatir el comercio irregular de mercadería de origen extranjero.