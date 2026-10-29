Murió una mujer tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Una mujer de 81 años falleció luego de ser atropellada por una camioneta Chevrolet S10, en avenida San Lorenzo y Nogoyá de la ciudad de Concordia. La víctima intentaba cruzar la calle caminando.

De acuerdo a la información policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 7:35, cuando la camioneta circulaba por avenida San Lorenzo en sentido este-oeste y, por circunstancias que se tratan de establecer, impactó contra la mujer, que cruzaba a pie la avenida de norte a sur.

Tras el choque, la mujer manifestó tener un golpe en la cabeza y dolor, por lo que fue trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat. Sin embargo, una vez en el nosocomio, la mujer de 81 años identificada como Berta Blanca Castillo falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

Tras informar lo ocurrido al fiscal Martín Núñez, se dispuso la extracción de una muestra de sangre al conductor, publicó Concordia Policiales.