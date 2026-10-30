Concepción del Uruguay: secuestran 1,2 kilos de marihuana, armas y hay cuatro personas detenidas

Una de las cuatro personas detenidas por la PFA tras los allanamientos por venta de drogas en Concepción del Uruguay.

En un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desarticuló dos puntos de comercialización de estupefacientes en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. Se secuestraron cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

La investigación se inició en de agosto del corriente año por parte de personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Concepción del Uruguay, a partir de tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento. Estas labores permitieron reunir elementos de prueba, identificar a los presuntos responsables y documentar las actividades ilícitas que posteriormente dieron lugar a las órdenes judiciales de allanamiento. Intervino durante el procedimiento la Fiscalía Nº5 de Concepción del Uruguay, a cargo de Eduardo Pascual Santo.

Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías y Transición Nº 1 a cargo de Alejandrina Herrero, ordenó los allanamientos a dos domicilios investigados, ubicados en la zona oeste del Barrio 192 Viviendas, sector conocido como el asentamiento ex basural.

Como resultado del operativo fueron detenidos tres hombres y una mujer (sindicada como la cabecilla del asentamiento), todos argentinos y mayores de edad, imputados por presuntos delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes y la tenencia de armas de fuego. Asimismo, se secuestraron varias dosis de cocaína listas para su distribución, 1,2 kilos de marihuana, 42 pastillas de clonazepam, una carabina calibre .22 milímetros junto a una pistola y municiones también del mismo calibre, municiones calibre .28 y .12, un rifle de aire comprimido, una pistola de tumbera, una balanza de precisión, un moto y varios teléfonos celulares.

Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.